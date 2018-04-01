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كُتّاب وآراء
الرجاء البيضاوي ينهزم بميدانه أمام الفتح الرياضي
انهزم فريق الرجاء البيضاوي بميدانه أمام اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.
وسجل هدفي فريق اتحاد الفتح الرياضي كل من يوسف أنور (د38) و أمين اللواني (د59 ض.ج) ، فيما سجل هدف فريق الرجاء البيضاوي اللاعب زكريا حذراف (57 ض.ج).
وارتقى فريق اتحاد الفتح الرياضي عقب هذا الفوز، وهو الثامن له في الموسم والرابع خارج الميدان، إلى المركز السادس بمجموع 33 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الرجاء البيضاوي، الذي مني بالهزيمة الثانية بميدانه بعد الأولى أمام شباب أطلس خنيفرة برسم الدورة السابعة، عند 36 نقطة في المركز الثالث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
Ce message est destiné aux ultras, vous devez suivre l’exemple des supporters widadi lorsqu’ils ont boycotté le terrain pour pousser à leur précédent de démissionner .
Si vous êtes le contraire, je peux dire aux ultras que vous aussi vous jouez le jeu avec M Hasebane.
Merci