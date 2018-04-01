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الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي ينهزم بميدانه أمام الفتح الرياضي

الرجاء البيضاوي ينهزم بميدانه أمام الفتح الرياضي

الرجاء البيضاوي ينهزم بميدانه أمام الفتح الرياضي
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الأحد 01 أبريل 2018 - 21:00

انهزم فريق الرجاء البيضاوي بميدانه أمام اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.

وسجل هدفي فريق اتحاد الفتح الرياضي كل من يوسف أنور (د38) و أمين اللواني (د59 ض.ج) ، فيما سجل هدف فريق الرجاء البيضاوي اللاعب زكريا حذراف (57 ض.ج).

وارتقى فريق اتحاد الفتح الرياضي عقب هذا الفوز، وهو الثامن له في الموسم والرابع خارج الميدان، إلى المركز السادس بمجموع 33 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الرجاء البيضاوي، الذي مني بالهزيمة الثانية بميدانه بعد الأولى أمام شباب أطلس خنيفرة برسم الدورة السابعة، عند 36 نقطة في المركز الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - benghalem الأحد 01 أبريل 2018 - 21:22
Bonjour
Ce message est destiné aux ultras, vous devez suivre l’exemple des supporters widadi lorsqu’ils ont boycotté le terrain pour pousser à leur précédent de démissionner .
Si vous êtes le contraire, je peux dire aux ultras que vous aussi vous jouez le jeu avec M Hasebane.
Merci
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4
2 - البريق الأحد 01 أبريل 2018 - 21:23
انتصار بمباركة حكم تاه في الملعب و فقد السيطرة على المبارة .
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-22
3 - Redouane الأحد 01 أبريل 2018 - 21:47
كلامي لعله يوصل الى محسن ياجور أكيد حان وقت التقاعد ....أنا لقيتك سمية اخرى ماشي golyador خاصهم يسموك zgiiilyador .
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3
4 - علي الأحد 01 أبريل 2018 - 21:47
شاهدت المباراة . الفتح كان أقوى من الرجاء . الآن أشاهد مباراة طنجة مع أسفي . العز لجماهير طنجة . . لست من طنجة لكن من أجل هذا الجمهور الجميل و اللعب الرائع أتمنى فوز اتحاد طنجة بالبطولة .
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7
5 - مومو الأحد 01 أبريل 2018 - 21:52
الى البرق لبغاش يعيق لمدا في كل مرة تنهزم اارجاء السبب هو الحكم طرد ااحارس في محله المقابلة اﻻخيرة مع الدفاع ااجديدي اشتكى المدرب طالب من تصرفات دكة احتياط الرجاء لكترة اﻻحتجاجات على ااحكم حتى يأتروا عليه مما جعله هو اﻵخر يحتج ليرض الصاع علما ان المقابلة جرت بدون جمهور حيت ان اﻻحتجاج بكون مسموع و يمكنه ان يأتر حتى على لﻻعبين الفتح لم يحتج على ااحكم رغم الوقت اﻻضافي اربعة دقائق و المبارة اتهت في الدقيفة 98فما جاوبك البريق؟
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3
6 - مستغرب الأحد 01 أبريل 2018 - 21:55
و الغريب في الامر هم إداريو الرجاء الذين سمحوا لمابيدي بحراسة المرمى رغم القانون المغربي الذي يمنع الأجانب من الحراسة
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5
7 - TEACHER الأحد 01 أبريل 2018 - 22:11
هذي ليست الرجاء و هذا ليس لعب الرجاء ؛ دقة دقة و الفرجة و اللعب للقميص ! أصبح من هب و دب يلعب في الرجاء ؛ منهم من يظن نفسه أنه ميسي الرجاء ( حافضي) و آخر أناني و زكااال ويريد أن يسجل بأي طريقة ( ياجور) .
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8 - alam الأحد 01 أبريل 2018 - 22:16
لا اقول ان الرجاء يستحق الخسارة لانني اعرف الحاقدين على هذا الفريق الشعبي وانما اقول ان نتائج تمادي الادارة الحالية في اخطائها المتكررة هو من جعل الرجاء تصل الى هذا المستوى كان الفريق في السنوات الماضية عندما يصل الى المنعرج الاخير كانت تنفعه التجربة والتي تكون فيها التوابل المتوفرة ومن ضمنها ترسانة دكة الاحتياط التي تجعل من المدرب امام اختيارات عدة في تنويع الخطط اما رجاء هذه السنة او السنة الماضية فانها تلعب ب13 او14 لاعبا وهذا ليس كافيا على نادي تسبقه سمعته ان الادارة لم تفكر في هذا الامر جليا ولعلها تفتقد الى التجربة ربما وجدت نفسها امام الامر الواقع عندما اخدت عن عاتقها تركة الرئيس السابق الكارثية ولكن هذا المعطى لا يغفر لها بدورها خطاها في التنافس على المناصب
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