"فرسان البوغاز" يمتطون صهوة أولمبيك آسفي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

نجح فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في تحقيق فوز جديد بعد حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه أولمبيك آسفي على أرضية الملعب الكبير لطنجة برسم نزال الجولة 23 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك إثر الفوز عليه بهدف دون رد.

وعرفت المباراة مند دقائقها الأولى تحركات هجومية من جانب عناصر الفريقين، حيث تبادلا بعض فرص التهديف خلال دقائق الثلث الأول من النصف الأول للمباراة، دون أن تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة، إلى حدود الدقيقة 26 بعد أن تمكن أحمد حمودان، من افتتاح حصة التهديف بعد تمريرة مركزة من رجل المدافع العميد أسامة غريب.

لاعبو "فارس البوغاز" خاضوا جل دقائق الشوط الأول من المباراة بمردود وأداء جيد من كل المستويات، مكنهم من السيطرة على مجمل فتراته وخلق العديد من الفرص السانحة للتهديف التي كانت قريبة من هز شباك الحارس المسفيوي مختار مجيد، في المقابل ظهر أبناء المدرب محمد أمين بنهاشم، بأداء محتشم.

وضغط لاعبو أولمبيك آسفي خلال أطوار الجولة الثانية على مرمى الحارس "الطنجاوي" رضى التكناوتي، بحثا منهم عن هدف تعديل النتيجة، إذ أتيحت لهم بعض فرص التهديف لم تستثمر بالشكل الأمثل، في المقابل عرف أداء لاعبي اتحاد طنجة من الناحية الهجومية تراجعا ملحوظا خلال أطوار الجولة الثانية مقارنة مع ما كان عليه خلال الجولة الأولى.

وحقق "فرسان البوغاز" فوزهم رقم 12 في بطولة هذا الموسم، بلغ على إثره رصيدهم في سبورة ترتيب البطولة النقطة 44، موسعا بذلك فارق النقاط عن مطارده الحسنية إلى 4 نقاط بعد اكتفاء هذا الأخير بالتعادل في مباراة هذه الجولة، في المقابل تجمد رصيد أولمبيك آسفي في حدود النقطة 35 في المركز الخامس.

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