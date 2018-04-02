24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)

  2. جامعي أمريكي يستعرض ترجمات القرآن للإنجليزية (5.00)

  3. قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)

  4. حركتا فتح وحماس تطالبان بمحاكمة قادة إسرائيل (5.00)

  5. بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الإصابة تبعد أيت بناصر شهرا عن ملاعب فرنسا

الإصابة تبعد أيت بناصر شهرا عن ملاعب فرنسا

الإصابة تبعد أيت بناصر شهرا عن ملاعب فرنسا
هسبورت - أمال بلحاج*
الاثنين 02 أبريل 2018 - 08:06

تقرر رسميا غياب يوسف أيت بناصر، لاعب نادي "كان" الفرنسي عن الميادين شهرا كاملا، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة فريقه قبل الالتحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني المغربي، والتي حرمته من المشاركة في وديتي صربيا وأوزباكستان، بعدما كان الناخب الوطني هيرفي رونار قد ضمه إلى لائحته النهائية.

وأكد باتريس غراند، مدرب نادي "كان"، أن اللاعب سيعود إلى الميادين، خلال المواجهة التي ستجرى يوم 6 ماي المقبل، والتي سيحل خلالها فريقه على مونبولييه الفرنسي، وذلك بعد التأكد من تعافيه نهائيا من الإصابة التي كانت قد ألمت به مسبقا.

وسيعود اللاعب المغربي يوسف أيت بناصر إلى الميادين، قبل الكشف عن اللائحة النهائية التي سيحددها الناخب الوطني هيرفي رونار، لخوض المباريات الودية التحضيرية، لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ من الممكن أن تتقلص حظوظه في الوجود رفقة المجموعة مجددا، لغيابه عن التنافسية لأكثر من شهر، بسبب الإصابة.

وكان أيت بناصر، قد عرض إصابته على الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، خلال المعسكر التدريبي الأخير، الذي أجري بمدينة تورينو الإيطالية، قبل أن يعود إلى فرنسا، بعدما تم التأكد من إصابته.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.