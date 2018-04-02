24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عن مؤتمر الرأسمال البشري والتسويق الترابي
- المبصاريون يكرمون الروخ
- من سيرة ابن الجبال: Du printemps à l’été
- طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار
بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)
قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)
بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 (5.00)
- المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية - (264)
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار - (128)
- العثماني يبحث تعبئة المغاربة .. وقيادات حزبية: خيار الحرب وارد - (120)
- برلماني مغربي يدعو الجيش إلى التدخل العسكري ضد البوليساريو - (107)
- بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابة تبعد أيت بناصر شهرا عن ملاعب فرنسا
تقرر رسميا غياب يوسف أيت بناصر، لاعب نادي "كان" الفرنسي عن الميادين شهرا كاملا، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة فريقه قبل الالتحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني المغربي، والتي حرمته من المشاركة في وديتي صربيا وأوزباكستان، بعدما كان الناخب الوطني هيرفي رونار قد ضمه إلى لائحته النهائية.
وأكد باتريس غراند، مدرب نادي "كان"، أن اللاعب سيعود إلى الميادين، خلال المواجهة التي ستجرى يوم 6 ماي المقبل، والتي سيحل خلالها فريقه على مونبولييه الفرنسي، وذلك بعد التأكد من تعافيه نهائيا من الإصابة التي كانت قد ألمت به مسبقا.
وسيعود اللاعب المغربي يوسف أيت بناصر إلى الميادين، قبل الكشف عن اللائحة النهائية التي سيحددها الناخب الوطني هيرفي رونار، لخوض المباريات الودية التحضيرية، لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ من الممكن أن تتقلص حظوظه في الوجود رفقة المجموعة مجددا، لغيابه عن التنافسية لأكثر من شهر، بسبب الإصابة.
وكان أيت بناصر، قد عرض إصابته على الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، خلال المعسكر التدريبي الأخير، الذي أجري بمدينة تورينو الإيطالية، قبل أن يعود إلى فرنسا، بعدما تم التأكد من إصابته.