الإصابة تبعد أيت بناصر شهرا عن ملاعب فرنسا

هسبورت - أمال بلحاج*

تقرر رسميا غياب يوسف أيت بناصر، لاعب نادي "كان" الفرنسي عن الميادين شهرا كاملا، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة فريقه قبل الالتحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني المغربي، والتي حرمته من المشاركة في وديتي صربيا وأوزباكستان، بعدما كان الناخب الوطني هيرفي رونار قد ضمه إلى لائحته النهائية.

وأكد باتريس غراند، مدرب نادي "كان"، أن اللاعب سيعود إلى الميادين، خلال المواجهة التي ستجرى يوم 6 ماي المقبل، والتي سيحل خلالها فريقه على مونبولييه الفرنسي، وذلك بعد التأكد من تعافيه نهائيا من الإصابة التي كانت قد ألمت به مسبقا.

وسيعود اللاعب المغربي يوسف أيت بناصر إلى الميادين، قبل الكشف عن اللائحة النهائية التي سيحددها الناخب الوطني هيرفي رونار، لخوض المباريات الودية التحضيرية، لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ من الممكن أن تتقلص حظوظه في الوجود رفقة المجموعة مجددا، لغيابه عن التنافسية لأكثر من شهر، بسبب الإصابة.

وكان أيت بناصر، قد عرض إصابته على الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، خلال المعسكر التدريبي الأخير، الذي أجري بمدينة تورينو الإيطالية، قبل أن يعود إلى فرنسا، بعدما تم التأكد من إصابته.

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