برازيلي يتسبب في خصم نقاط من المغرب الفاسي

هسبورت - محمد فنكار*

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيخصم ثلاث نقاط من المغرب الفاسي في بطولة القسم الثاني، وذلك بعد التماطل في تسديد مستحقات لاعبه البرازيلي السابق، فرانكو كلايتون، والذي جاور الفريق موسم 2013/2014.

وأكدت مصادر الجريدة أن "فيفا" راسلت إدارة الفريق الفاسي خلال نهاية الأسبوع وأبلغتها بسحب ثلاث نقاط للتأخر في مستحقات عالقة في ذمتها منذ أربع سنوات، بعدما تظلم اللاعب للجهاز المتحكم في كرة القدم، وراسله بغية الاستفادة من مستحقاته، والتي تبلغ 142 ألف دولار.

وحسب ما أقره المصدر، فالمغرب الفاسي وجد نفسه محرجا لعدم قدرة مسؤوليه أداء ما عليهم للاعب البرازيلي، إذ رفض المكتب المسير دفع المبلغ بحجة عدم أهليته وتواجده في الحقبة التي رفعت فيها الشكوى للفيفا، لكن هذه الأخيرة تدخلت بعد تجاوز المهلة المحددة، والتي كانت شهر دجنبر الماضي، لتفرض عقوبة سحب ثلاث نقاط من رصيد النادي في البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

وجاور اللاعب البرازيلي كلايتون، فريق المغرب الفاسي قبل أربعة مواسم، وتم فسخ عقده من طرف إدارة "الماص" دون تسوية الوضعية المالية بينهما، الشيء الذي دفع اللاعب لرفع شكاية ضد الفريق الفاسي، ليتم إنصافه من طرف الاتحاد الدولي.

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