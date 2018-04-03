24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كهوف تازة العليا .. مساكن "الإنسان القديم" تقاسي وطأة الإهمال
- من سيرة ابن الجبال: Du printemps à l’été
- أزمة المثقف أم مثقف الأزمة؟
- في الحاجة إلى شهرزاد: إطلالة على موت المدرس(ة)؟؟
- طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام
"الإصلاح" ترفض إلغاء التعصيب في الإرث وترمي بالكرة إلى العلماء (5.00)
غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)
عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)
رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو (5.00)
- الجيش المغربي يزحف نحو الصحراء .. والبوليساريو: جاهزون للحرب - (244)
- المغرب يرمي "فيفا" بمحاباة ملف أمريكا لاحتضان مونديال 2026 - (155)
- سكان ومنتخبو الصحراء يعلنون الاستعداد للحرب ضد البوليساريو - (104)
- "أجواء الحرب" في الصحراء تطير بالوزير بوريطة إلى عواصم دولية - (95)
- رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكروج: المغرب سينظم مونديال 2026 بلا مؤامرات
جدد هشام الكروج دعمه اللامشروط لملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، معتبرا أن للمملكة حظوظا كبيرة للفوز، بما أن خصوصيات البلد مغرية، فضلا عن الالتزام المعلن من طرف المسؤولين في كل القطاعات للعمل على تجهيز كل ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وقال الكروج، سفير ملف "موروكو 2026"، إن المغرب يملك كل المقومات التي تجعله فائزاً بتنظيم كأس العالم "إلا في حال وجود مؤامرة"، تطيح بالملف قبل أو أثناء مرحلة التصويت في محطة يونيو المقبل.
واعتبر الكروج، رئيس جمعية بني زناسن المنظمة لنصف ماراطون بركان، أن التظاهرة الرياضية التي عرفتها المدينة، نهاية الأسبوع الماشي، تم استغلالها للترويج للملف المغربي، باعتباره حلم شعب وبلد بأكمله.
واستغلت اللجنة المنظمة، برئاسة الكروج، الفرصة من أجل تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية، من بينها البطل المغربي السابق خالد السكاح، والدوليين السابقين رشيد نكروز وصلاح الدين بصير، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الأبطال كلهم اسخياء بدر هاري سيئو بنعطية وووووو