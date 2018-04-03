الكروج: المغرب سينظم مونديال 2026 بلا مؤامرات

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

جدد هشام الكروج دعمه اللامشروط لملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، معتبرا أن للمملكة حظوظا كبيرة للفوز، بما أن خصوصيات البلد مغرية، فضلا عن الالتزام المعلن من طرف المسؤولين في كل القطاعات للعمل على تجهيز كل ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

وقال الكروج، سفير ملف "موروكو 2026"، إن المغرب يملك كل المقومات التي تجعله فائزاً بتنظيم كأس العالم "إلا في حال وجود مؤامرة"، تطيح بالملف قبل أو أثناء مرحلة التصويت في محطة يونيو المقبل.

واعتبر الكروج، رئيس جمعية بني زناسن المنظمة لنصف ماراطون بركان، أن التظاهرة الرياضية التي عرفتها المدينة، نهاية الأسبوع الماشي، تم استغلالها للترويج للملف المغربي، باعتباره حلم شعب وبلد بأكمله.

واستغلت اللجنة المنظمة، برئاسة الكروج، الفرصة من أجل تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية، من بينها البطل المغربي السابق خالد السكاح، والدوليين السابقين رشيد نكروز وصلاح الدين بصير، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

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