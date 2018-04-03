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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | الكروج: المغرب سينظم مونديال 2026 بلا مؤامرات

الكروج: المغرب سينظم مونديال 2026 بلا مؤامرات

الكروج: المغرب سينظم مونديال 2026 بلا مؤامرات
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 02:20

جدد هشام الكروج دعمه اللامشروط لملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، معتبرا أن للمملكة حظوظا كبيرة للفوز، بما أن خصوصيات البلد مغرية، فضلا عن الالتزام المعلن من طرف المسؤولين في كل القطاعات للعمل على تجهيز كل ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

وقال الكروج، سفير ملف "موروكو 2026"، إن المغرب يملك كل المقومات التي تجعله فائزاً بتنظيم كأس العالم "إلا في حال وجود مؤامرة"، تطيح بالملف قبل أو أثناء مرحلة التصويت في محطة يونيو المقبل.

واعتبر الكروج، رئيس جمعية بني زناسن المنظمة لنصف ماراطون بركان، أن التظاهرة الرياضية التي عرفتها المدينة، نهاية الأسبوع الماشي، تم استغلالها للترويج للملف المغربي، باعتباره حلم شعب وبلد بأكمله.

واستغلت اللجنة المنظمة، برئاسة الكروج، الفرصة من أجل تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية، من بينها البطل المغربي السابق خالد السكاح، والدوليين السابقين رشيد نكروز وصلاح الدين بصير، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - NOUMRI الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 02:38
تنظيم المونديال في المغرب سنة 2026 مجرد أوهام لأن الملاعب هي أيضا مجرد خبر على ورق
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-5
2 - nabillll الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 02:44
في حقيقة انت كنت بطل ولاكن لم تقدم شئ لبركان او المغرب (مكشاش)
الأبطال كلهم اسخياء بدر هاري سيئو بنعطية وووووو
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15
3 - احمد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 02:53
واسي هشام راه البلاد خاصها كلشي راه الرباط العاصمة مافيهاش طوبيس مزيان اما البنية التحتية والمستشفيات تم بقيتي اما خارج الرباط غير الله يصبرك اوصافي
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1
4 - aziz-canada الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 02:53
صافي الكروج ..ترامب غادي يسحب ترشيح امريكا
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3
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