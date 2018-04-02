زيدان: مواجهة يوفنتوس مغايرة لنهائي الأبطال

هسبريس - إفي

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، الاثنين إن مواجهة يوفنتوس غدا في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ليست لها "أي علاقة" بنهائي النسخة الماضية في كارديف والذي فاز فيه النادي الملكي على الفريق الإيطالي.

وصرح زيدان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بقوله: "ما حدث قد حدث"، مشيرا إلى أن فريقه عليه الاستعداد جيدا للفوز على يوفنتوس الذي خسر مباراة واحدة فقط في آخر 75 مباراة على ملعبه.

وأضاف المدرب: "سنحاول تقديم مباراة كرة قدم جيدة والاستعداد. أعتقد أننا مستعدون بالفعل، لكن مباراة الغد ليس لها علاقة بما حدث منذ 10 أشهر". وتابع زيدان "علينا الآن أن نفكر في هذا الدور الإقصائي وتقديم مباراة جيدة غدا".

وعن فريقه قال: "بالنسبة لي لا يوجد لاعبون بدلاء، عندي 25 لاعبا وسأستخدمهم جميعا. توجد أوقات يلعب فيها البعض بصورة أكبر. ربما يظهر إيسكو مع المنتخب بصورة مختلفة لأنه لديه ثمان مباريات أما هنا فـ60 مباراة".

واعتبر المدرب أنه لا توجد نقطة قوية معينة في يوفنتوس، حيث يجب على فريقه الاعتناء بـ"كل خطوط الخصم".

وبخصوص إذا ما كان قد يدرب يوفنتوس في يوم الأيام صرح "لا يمكنك أن تقول أن هذا لن يحدث، لكن أنا سعيد هنا وأعتني فقط بتدريب ريال مدريد. لا أفكر في المستقبل، بل العمل يوما تلو الآخر. هذا هو أصل هذه المهنة وبالأخص حينما يتعلق الأمر بريال مدريد"