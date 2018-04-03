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كُتّاب وآراء
اتصالات تخمد غضب أمل وزان لكرة القدم النسوية
علق فريق شابات أمل وزان لكرة القدم النسوية، الممارس في القسم الوطني الثاني، وقفته الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر المجلس الجماعي بالمدينة ذاتها، بسبب ما قال مسيرو الفريق النسوي إنها أزمة مالية خانقة أفضت إلى تراكم الديون بشكل كبير.
وجاءت خطوة تعليق الاحتجاج، وفق فدوى شرنان مدربة الفريق، عقب اتصالات هاتفية تلقاها مسؤولو الفريق من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لدار الضمانة، بهدف الحوار والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وأضافت شرنان، ضمن تصريح لهسبريس، أن مكونات الفريق اختارت الحوار وغلبت المصلحة العليا للفريق من أجل مناقشة الأزمة المالية الخانقة وكل المشاكل التي يتخبط فيها، قصد إيجاد حلول مستعجلة لسداد الديون المتراكمة وخوض ما تبقى من مباريات البطولة الوطنية في ظروف مريحة، والحيلولة دون الانسحاب من منافسات كأس العرش 2018 .
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الفريق تلقى وعودا من قبل المسؤولين الجماعيين بعقد اجتماع مستعجل بحضور أعضاء المجلس المنتخب، من أجل مناقشة كل مشاكل الفريق النسوي، الذي يبصم على موسم متميز واستثنائي بالرغم من الأزمة، مع إمكانية عقد اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي ولبؤات دار الضمانة للرفع من المنحة السنوية بحكم التكلفة المالية المرتفعة بالقسم الوطني الثاني، على حد قولها.