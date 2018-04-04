الفيفا يبيع 1.7 مليون تذكرة حضور لمونديال روسيا

هسبريس - متابعة

باع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن 1.7 مليون من بطاقات دخول مباريات مونديال روسيا، حسب ما أعلنت هذه الهيئة الكروية في بيان عقب إنهاء المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وخلال تلك المرحلة، التي انطلقت في 13 من مارس الماضي، باع الفيفا عبر موقعه الإلكتروني حوالي 400 ألف تذكرة، 216 ألف بطاقة منها بيعت لمشجعين روس.

وتضم قائمة الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر بالمرحلة الثانية كلا من الولايات المتحدة (16462 تذكرة)، والأرجنتين (15006)، وكولومبيا (14755)، والمكسيك (14372)، والبرازيل (9962)، وبيرو (9766)، والصين (6598)، وألمانيا (5974)، وأستراليا (5905)، والهند (4509).

وخلال المرحلة الأولى، التي طرحت فيها التذاكر عبر نظام القرعة، باع الفيفا أكثر من 1.3 مليون بطاقة دخول لمباريات المونديال.

وستفتتح المرحلة الثالث والأخيرة من عملية البيع في 18 من أبريل، ولن تختتم قبل الـ15 من يوليوز، نفس اليوم الذي سيقام به نهائي كأس العالم.