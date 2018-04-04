24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
- طنجة تغازل اللّقب و"سَكاكين الدّار" تطعن الرجاء
- مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين
- مستخدمون يعتصمون بمحطة "أوطوروت خريبكة"
- السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية
الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب (5.00)
ذكرى معركة بوكافر .. عقود من الانتظار لمشاريع تنموية في اكنيون (5.00)
- الأمم المتحدة "تؤيد" البوليساريو وتنفي توغلات عسكرية بالصحراء - (167)
- وصف النبي آدم بـ"المسلكط" يقذف الشوبي وسط نيران إسلاميين - (135)
- معلقون يرحبون بالتجنيد العسكري ويدعون إلى الحرب لردع الانفصال - (120)
- الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب - (105)
- هكذا تشتعل بوادر "حرب الصحراء" بين المغرب وجبهة البوليساريو - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفيفا يبيع 1.7 مليون تذكرة حضور لمونديال روسيا
باع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن 1.7 مليون من بطاقات دخول مباريات مونديال روسيا، حسب ما أعلنت هذه الهيئة الكروية في بيان عقب إنهاء المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.
وخلال تلك المرحلة، التي انطلقت في 13 من مارس الماضي، باع الفيفا عبر موقعه الإلكتروني حوالي 400 ألف تذكرة، 216 ألف بطاقة منها بيعت لمشجعين روس.
وتضم قائمة الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر بالمرحلة الثانية كلا من الولايات المتحدة (16462 تذكرة)، والأرجنتين (15006)، وكولومبيا (14755)، والمكسيك (14372)، والبرازيل (9962)، وبيرو (9766)، والصين (6598)، وألمانيا (5974)، وأستراليا (5905)، والهند (4509).
وخلال المرحلة الأولى، التي طرحت فيها التذاكر عبر نظام القرعة، باع الفيفا أكثر من 1.3 مليون بطاقة دخول لمباريات المونديال.
وستفتتح المرحلة الثالث والأخيرة من عملية البيع في 18 من أبريل، ولن تختتم قبل الـ15 من يوليوز، نفس اليوم الذي سيقام به نهائي كأس العالم.