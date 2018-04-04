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الرئيسية | رياضة | مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"

مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"

مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 03:40

أَقرّ صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، بضرورة إيقاف النزيف الذي يعيشه فريق الرجاء البيضاوي، في لقاء جمعه بمنخرطي النادي "الأخضر"، في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بدعوة من لجنة الرؤساء السابقين برئاسة امحمد أوزال.

وألقى مزوار كلمة بالمناسبة، نبّه خلالها إلى ضرورة تحكيم العقل في الظرفية الراهنة والتعامل بدبلوماسية مع الرئيس الحالي سعيد حسبان، مؤكّدا في الآن ذاته أن الأخير جمعته به لقاءات متعدّدة، مضيفا: "التقيته وتحدّثت معه عدة مرات، فهو أيضا تأثّر بعدة أشياء طبعت مرحلة رئاسته، وهو واع بأن الرجاء لا يجب أن تسقط في عهده، كما أنه بشر معرض للخطأ في آخر المطاف".

وتابع الوزير السابق قائلا :"الرجاء في أزمة، ولما تكون الأزمة فيجب على الجميع تجنيد طاقاته لإيجاد تسوية لها، حيث أن الفرج يأتي بعدها لإعطاء انطلاقة ودم جديدين لكل مكونات الفريق الأخضر والمغاربة بصفة عامة"، مردفا "تا واحد ما بغا النزيف ديال الراجا وحنا الرجاويين مسؤولين على فريقنا وإيجاد حلول لمشاكله، حيث أننا حاليا في محطة تخول لنا اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تجاوز الأزمة".

معلوم أن اجتماع "برلمان" نادي الرجاء البيضاوي، خلص إلى التفويض للرئيس السابق امحمد أوزال، بالانتقال إلى مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتنسيق مع مسؤوليها لتحديد تاريخ للجمع العام الاستثنائي للنادي "الأخضر"، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم تجاوب الرئيس الحالي سعيد حسبان وتطلّع "البرلمان" إلى إحداث لجنة مؤقتة تسهر على تسيير النادي إلى غاية يونيو المقبل.

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