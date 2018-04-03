ريال مدريد يسحق "يوفنتوس" بثلاثية في طورينو

هسبريس من الرباط

انتصر نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه يوفنتوس الإيطالي، ليل اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وتلقى نادي "السيدة العجوز" هذه الهزيمة الثقيلة بهدفين من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 3 و64، وآخر وقعه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72.. بينما أكملت "اليوفي" المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد باولو ديبالا في الدقيقة 66.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيكون في صرح "سانتياغو بيرنابيو"، وسط العاصمة الإسبانية، عند حلول مساء يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.