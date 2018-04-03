24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين
- مستخدمون يعتصمون بمحطة "أوطوروت خريبكة"
- نواب ومواجهة البوليساريو
- بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة
- بنعتيق يدعو بمراكش إلى اكتساح السلع المغربية للأسواق الأمريكية
شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)
جدل مقالب "الكاميرا الخفية" يعود إلى الواجهة قبيل شهر رمضان (5.00)
جلول: معتقلو الريف وطنيون .. والاحتجاج في الشارع ليس تمردا (5.00)
- الأمم المتحدة "تؤيد" البوليساريو وتنفي توغلات عسكرية بالصحراء - (164)
- وصف النبي آدم بـ"المسلكط" يقذف الشوبي وسط نيران إسلاميين - (121)
- معلقون يرحبون بالتجنيد العسكري ويدعون إلى الحرب لردع الانفصال - (116)
- الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب - (89)
- هكذا تشتعل بوادر "حرب الصحراء" بين المغرب وجبهة البوليساريو - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ريال مدريد يسحق "يوفنتوس" بثلاثية في طورينو
انتصر نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه يوفنتوس الإيطالي، ليل اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.
وتلقى نادي "السيدة العجوز" هذه الهزيمة الثقيلة بهدفين من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 3 و64، وآخر وقعه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72.. بينما أكملت "اليوفي" المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد باولو ديبالا في الدقيقة 66.
جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيكون في صرح "سانتياغو بيرنابيو"، وسط العاصمة الإسبانية، عند حلول مساء يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
عن أي تمييز تتحدث يا هذا ؟ كنت مريضا ودخلت المستشفى أقسم بالله أن الخجل كان ينتابني من كثرة الاحترام والتقدير في المستشفى ، قضيت ليلة واحدة أقسم بالله أن عشائي كان طبقا من سمك السلمون وحساء ، الحمد لله أشتري كل شيء لعائلتي هنا ولكن فاجئني طبق السلمون في المستشفى ، سألوني عن ديانتي فقلت مسلم فأتوني بما هو حل لي ، أي تمييز ؟ ربما أنت تقصد أنهم لا يتركونك تتحرش في الفتيات وتعربد مثل ما تفعل في المغرب فهاذا هو التمييز عندك ، هنا أدخل سوق راسك واحتارم راسك لن يزعجك أحد وعندما تلاقي مشاكل فتسعة وتسعون بالمأة ستكون من بني جلدتك .