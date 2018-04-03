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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يسحق "يوفنتوس" بثلاثية في طورينو

ريال مدريد يسحق "يوفنتوس" بثلاثية في طورينو

ريال مدريد يسحق "يوفنتوس" بثلاثية في طورينو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:35

انتصر نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه يوفنتوس الإيطالي، ليل اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وتلقى نادي "السيدة العجوز" هذه الهزيمة الثقيلة بهدفين من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 3 و64، وآخر وقعه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72.. بينما أكملت "اليوفي" المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد باولو ديبالا في الدقيقة 66.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيكون في صرح "سانتياغو بيرنابيو"، وسط العاصمة الإسبانية، عند حلول مساء يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - rif iy nou الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:45
هنيئا للملوك بهذا الفوز العريض فوز مستحق أداءا ونتيجة و حظ أوفر للسيدة العجوز التي أكن لهم كل الإحترام والتقدير
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20
2 - anas الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:47
ريال مدريد كبير في المواعيد الكبرى خصوصا في دوري أبطال أوروبا ،وهدف رونالدو روعة عن طريق مقصية سيذكرها التاريخ وسيتذكرها الحارس الأسطوري بوفون...
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32
3 - barcawi الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:51
صراحة الريال كان أقوى لكن أخطاء دفاعية كارثية لدفاع اليوفي . نرتقب كلاسيكو في النصف أو حتى النهائي . شخصيا أريد كلاسيكو في النصف .
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5
4 - Raddad rimini sud الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:51
اليوفي فريق قوي انهزم للخطة التي لعب بها أنا لست سعيدا بفوز الإسبان ونتمنى حظ سعيد للايطالين في calcio ولما لا العودة في النتيجة ببلاد التمييز
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-15
5 - مغربي من ايطاليا الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:55
فريق ريال مدريد فريق قوي؛ لا يقهر، يمتع داخل الميدان فألف مبروك لعشاق الفريق الملكي، وانشاالله الكأس
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9
6 - assrar الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:56
هدف رونالدو الثاني أظنه وفي رأيي الشخصي أحسن هدف في هذا الموسم
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20
7 - ali الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:59
la place de ben atiya est vide ,la defense de la juventuse est nul sans ben atiya. 6 defensseur contre 3 attaquant et rollando marque avec un coup de ciseau,mahzala.sans ben atiya la deffense de la juventuse ne vaut pas un clou point final.
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-3
8 - Hicham الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:16
كنظن بلي الهدف ديال رونالدو هو احسن بيت لدرجة حسيت بالجمهور تاع اليوڤي بااغي ينزل التيران و يسلخو
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3
9 - عمر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:19
فَيَ رَايَ الُرَيَالُ اسِتْحُقً الُانَتْصّارَ وَالُيَوَفَيَ انَُهزُمٌ مٌنَ قًبّلُ بّدِايَُه الُمٌبّارَُه بّالُرَُهبُّه وَالٌُخوَفَ مٌنَ رَوَنَالُدِوَ يَا حُسِرَتْيَ ْعلُيَ بّفَوَنَ
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5
10 - الوجدي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:42
4 - Raddad rimini sud
عن أي تمييز تتحدث يا هذا ؟ كنت مريضا ودخلت المستشفى أقسم بالله أن الخجل كان ينتابني من كثرة الاحترام والتقدير في المستشفى ، قضيت ليلة واحدة أقسم بالله أن عشائي كان طبقا من سمك السلمون وحساء ، الحمد لله أشتري كل شيء لعائلتي هنا ولكن فاجئني طبق السلمون في المستشفى ، سألوني عن ديانتي فقلت مسلم فأتوني بما هو حل لي ، أي تمييز ؟ ربما أنت تقصد أنهم لا يتركونك تتحرش في الفتيات وتعربد مثل ما تفعل في المغرب فهاذا هو التمييز عندك ، هنا أدخل سوق راسك واحتارم راسك لن يزعجك أحد وعندما تلاقي مشاكل فتسعة وتسعون بالمأة ستكون من بني جلدتك .
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2
11 - Mounir kesh الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:44
يجب أن يتم إعطاء جائزة لرونالدو على ذالك الهذف الأسطوري في مرمى بوفون وحاجة أخرى أظن أن المهدي بن عطية لو كان حاضر لن تسجل الريال كل تلك الأهذاف
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1
12 - محمد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:44
هنيئا لريال مدريد ، وبهذا الاداء الذي قدموه الملوك اليوم امام اليوفي ارشحها كاس تشامبيونس ليك للمرة الثالتة على التوالي .
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0
13 - ayoub الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:52
هنيأ للملوك الإسبانية على إيطاليا
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