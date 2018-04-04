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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | صِدام جزائري بشأن دعم المغرب لاحتضان المونديال

صِدام جزائري بشأن دعم المغرب لاحتضان المونديال

صِدام جزائري بشأن دعم المغرب لاحتضان المونديال
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 10:37

مَازالت تبعات قرار دعم الجزائر لملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، والترخيص لنجم الكرة الجزائرية لخضر بلومي بأن يكون سفيرًا للملف تفرز المواقف وتكشف الكواليس التي رافقت القضية، خاصةً أن الأمر يتعلّق بتمثيل بلد للدفاع عن ملف بلد آخر يسعى إلى تنظيم تظاهرة عالمية، بأبعاد تجارية وسياسية ودبلوماسية كبيرة.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بلبلةً وقعت في مركز قرار الدولة الجزائرية، بخصوص انخراط لخضر بلومي في حملة ترويج ودعم استضافة المغرب لكأس العالم 2026، بسبب ازدواجية المواقف بعدما كان الدولي الجزائري السابق قد أعلن قبل أسبوع أن مستشارًا في رئاسة الوزراء اتّصل به ليبلغه بأنه ممنوع من المشاركة في حملة دعم المغرب، قبل أن يتلقى اتصالاً في اليوم الموالي من رئاسة الجمهورية يطلب منه العكس.

وفجّرت هذه القضية أزمة تواصل بين الجهاز الرئاسي في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والجهاز الوزاري، ممثّلا برئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي بادر إلى تأويل تأخّر توصّله برد على استشارة بلومي حول مدى إمكانية انخراطه في حملة دعم "موروكو 2026" بكون الطلب مرفوضا.

ونقلت الصحيفة تصريحا لمصدر حكومي، يوضّح فيه أن "أويحيى نقل طلب بلومي إلى محمد روقاب، السكرتير الخاص للرئيس، الاثنين الماضي، وانتظر 24 ساعة دون أن يصله جواب، فقرّر التصرّف بتبليغ لاعب كرة القدم سابقا بأنه يُستحسن ألا يدعم المغرب"؛ وأن المبادرة التي اتّخذها أويحيى "تمت انطلاقا من علمه بالجفاء الذي يوجد بين البلدين منذ سنين طويلة".

وكان بلومي، في حوار سابق مع "هسبورت"، عبّر عن سعادته الكبيرة بعد ترشيحه من طرف المغرب، الذي وصفه بالبلد الشقيق والعزيز، ليكون من سفراء المملكة في ملف ترشّحها لاحتضان أكبر عرس كروي في العالم، مؤكّدا في الآن ذاته أن للمغرب القدرة والإمكانيات الكافيين للفوز بشرف التنظيم رغم وجود منافسة شرسة من الملف الثلاثي لأمريكا وكندا والمكسيك.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - لطفي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 10:56
لا ادري لماذا يطلب المغرب من بلد يعتبر عدوا للمغرب بمواقفه المعلنة وغير المعلنة أن يساعده في هذا الترشح
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19
2 - algerien الأربعاء 04 أبريل 2018 - 10:59
الشرق الاوسط صحيفة سعودية لا ترضى بان يختلف الموقف الجزائري عن موقف ال الشيخ
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31
3 - الحسين الجزائري الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:02
من الواضح أن الخبر عار من الصحة تماما لعدة أسباب:
- مواقف الجزائر الخارجية واضحة و ثابتة و يستطيع أي أحد التكهن بها قبل حدوثها و هنا لا يختلف جزائريان أن الوقوف مع المغرب واجب
- الشرق الأوسط جريدة سعودية و هو البلد الذي ضد ترشح المغرب و لن يعجبه موقف الجزائر فلما لا أفسد عليهم
- بوتفليقة بالذات لن يسمح بغير دعم ملف المغرب
- قد يكون هناك إبطاء للرد في الأيام الأولى إحتراما لصلحيات رئيس الجمهورية الذي هو المسؤول عن العلاقات الخارجية في الجزائر و كون الملف لم يصل مصالحه ما فسره البعض أنه صدام
- معروف عن الجزائريين إختلافهم في كل القضايا إلا السياسة الخارجية و الدفاع فلا اختلاف فيهما
أخيرا مادام المغرب أراد الترشح فليكن و دعم الجزائر يكون كاملا حكومة و شعبا
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48
4 - قارة الاشباح الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:08
الصدام الحاصل بين المساعدين يُتْبِتْ غِيَّاب السائق ،
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10
5 - موحد الشعوب الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:11
خيانة دول الخليج للمغرب العربي تدفعنا إلى توحيد صفوف المغرب والجزائر لما في ذالك مصلحة البلدين
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27
6 - Viva Morrocco الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:13
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. في الحقيقة، هذا هو الموقف الطبيعي لجار تجاه جاره، ولكن الأمر يتعلق بالجزائر التي لا تكن المحبة للمغرب ، و هنا أتحدث عن حكامها و لا أعني بتاتا شعبها أو رياضييها الذين يحظون باحترام و محبة جل المغاربة . فمن الأكيد أن إعلان حكام الجزائر دعمهم ملف ترشيح المغرب لإحتضان كأس العالم لكرة القدم لن يعني إلا أحد أمرين : إما أن الجزائر تخشى فوز المغرب بتنظيم كأس العالم وتستبق الأحداث لتهدئة العلاقات مع المغرب و إما تعلن رسميا دعمها للمغرب لتواكب موقف الشعب الجزائري المساند لهذا الترشيح و ستعمل في الخفاء على محاربة الترشيح كما فعلت في السابق. ثم هناك احتمال ثالت وهو أن الجزائر تعلم أن الملف المغربي لا حظ له للقبول أمام ملف الولايات المتحدة و تريد التبجح بأنها ساندت المغرب و عارضت العملاق الأمريكي الإمبريالي كما كانوا يصفونه أيام المعسكر الإشتراكي و أيام الحرب الباردة. فحذاري من ألاعيب حكام الجزائر.
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19
7 - علايدي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:15
من العار وصف اخواننا بالعدو. ستحاسبون على كل تعليق و كلمة تتفوهون بها. خاصة في قضية لعبة تافهة. جلدة منفوخة. بينما اخواننا في سوريا يموتون بالقصف الروسي
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17
8 - Bop35 الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:15
عدم دعمهم للمغرب لتنظيم لمونديال هاذا مفهوم ويتماشى مع موقفهم العدائى
إتجاه المغرب والمغاربة (إلا من رحم) اما عن من يصرحون عكس هاذا
هو فقط كما يقولون: عا "التمسخير"....
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8
9 - عبدالحق الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:16
كيف يعقل للجزائر وهي تكن الحقد والعداوة للمغرب بان تقف مع المغرب للتصويت عليه لاحتضان كأس العالم هدا لا يمكن بثاثا
اتمنى بان لا تفتح الحدود بيننا وبينهم لاننا لسنا بحاجة اليهم وهم يعلمون انهم بأمس الحاجة إلينا
والايام بيننا
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