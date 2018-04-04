"كلاسيكو الهواة" بشفشاون‎ يثير مخاوف من الشغب

هسبريس من وزان

عبرت فعاليات مدنية من مدينتي وزان وشفشاون عن خشيتها من اندلاع أعمال شغب على هامش دربي العصبة الوطنية في كرة القدم بالقسم الشرفي الممتاز، الذي سيجمع اليوم الأربعاء الاتحاد الرياضي الشفشاوني بشباب أولمبيك وزان؛ وذلك برسم الجولة 22 بالمدينة الزرقاء.

كريم الرواعي، أحد محبي فريق شباب أولمبيك وزان، استحضر في تصريح لهسبريس ما وقع في مباراة الذهاب بمدينة وزان من أعمال شغب أساءت إلى العرس الرياضي، "الذي كاد أن يتحول إلى ما لا تحمد عقباه لولا أن الجمهور الوزاني "كبر عقلو""، على حد قوله.

وأشار الرواعي إلى مراسلة بعثها المكتب المسير لشباب أولمبيك وزان إلى كل من السلطات الأمنية والإقليمية قصد العمل على توفير تعزيزات أمنية لإنجاح التظاهرة الرياضية وتفادي صدامات بين جماهير الفريقين.

وطالب المتحدث نفسه الجماهير الوزانية بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتقديم الدعم للفريق للظفر بثلاث نقاط من المباراة.

من جانبه قال محمد الربون، أحد مشجعي الاتحاد الشفشاوني، إن المقابلة بمثابة مباراة سد قبل الأوان ونتيجتها ستكون حاسمة، مشيرا إلى استعدادات الجماهير الشفشاونية لاستقبال نظيرتها الوزانية بـ"تيفوات" لتبديد سوء الفهم الحاصل.

وطالب الربون، في تصريح جريدة هسبريس الإلكترونية، الجماهير بضبط النفس لإنجاح دربي الجارين والمساهمة في إشعاع الرياضة وكرة القدم بالجهة ككل، داعيا السلطات الأمنية والإقليمية بمدينة شفشاون إلى تأمين شوارع المدينة الزرقاء وكل الطرق المؤدية إلى الملعب البلدي لتفادي أي احتكاكات بين الجماهير التي من المنتظر أن تحج بكثافة.