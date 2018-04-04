مونديال 2018: الإصابة تبعد دانيلو عن المنتخب البرتغالي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن نادي بورتو البرتغالي الأربعاء ان لاعبه دانيلو بيريرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بسبب إصابة في وتر أخيل تتطلب عملية جراحية.

وأشار النادي الى ان "دانيلو بيريرا يعاني من قطع جزئي في وتر اخيل في الرجل اليسرى وسيخضع الى عملية جراحية الخميس".

وخاض دانيلو (26 عاما) لاعب الوسط الدفاعي، 25 مباراة دولية، وكان ضمن المنتخب المتوج بلقب كأس أوروبا 2016، عندما أحرزت البرتغالي للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها في النهائي على المضيفة فرنسا.

وكان دانيلو قد عاد حديثا الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في يناير، الا ان الاصابة الجديدة قضت على آماله بأن يكون ضمن تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، استعدادا لخوض منافسات المونديال بين 14 يونيو و15 يوليوز.

وستكون البرتغال في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا والمغرب وايران.