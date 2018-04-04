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كُتّاب وآراء
دوري أبطال أوروبا: برشلونة يهزم روما برباعية
اقترب برشلونة الإسباني من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه روما الإيطالي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.
جاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي وكونستانتينوس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 38 و55، واضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 59.
قلص البوسني إيدين دزيكو الفارق بتسجيله هدفا لروما في الدقيقة 80، لكن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أضاف الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 41.
أصبح يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء القادم، من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها في خمس مناسبات.
في المقابل، بات يتعين على روما الفوز 3-0 على الأقل من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كفانا من اللهو واللعب ومن هذا المخدر الذي ابتليت بها جماهيرنا.
رغم ان البلد يعاني من البطالة والتهميش والفقر ؟؟؟
اذا السؤال أجبت عنه انت!!