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الرئيسية | رياضة | نادي ميلان يمدد عقد المدرب غاتوزو إلى 2021

نادي ميلان يمدد عقد المدرب غاتوزو إلى 2021

نادي ميلان يمدد عقد المدرب غاتوزو إلى 2021
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 06 أبريل 2018 - 05:45

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، عن تمديد عقد مدربه جينارو غاتوزو حتى عام 2021.

وتولى غاتوزو (40 عاما) مهمة تدريب "النادي اللومباردي" خلفا لفينتشنزو مونتيلا، في نهاية نونبر الماضي بعد فترة من النتائج السيئة، إلا أن اللاعب السابق لميلان أعاد الثقة للاعبيه بأسلوب أثمر نتائج إيجابية.

وكان غاتوزو قد خاض أكثر من 450 مباراة مع ميلان، بين 1999 و2012، وأحرز معه لقب الدوري المحلي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة.

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