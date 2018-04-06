زاناكو الزامبي يخفي برنامج استعداده للرجاء

هسبورت - محمد فنڭار*

يَتكتم زاناكو الزامبي، خصم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم في الدور 32 مكرّر من كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن برنامجه التدريبي قبل استقبال الفريق المغربي في مباراة الذهاب، المقرّر إجراؤها غدا السبت في ملعب "Sun set" بمدينة لوساكا.

ولم يكشف الفريق الزامبي بعد عن آخر استعداداته، إذ ظل موقعه الرسمي بعيدا عن أخباره، باستثناء فوزه داخل ميدانه في ثالث مبارياته في الدوري المحلي أمام "فورس رانجرز"، الأربعاء الماضي، ليحتل المركز الثالث مع مباراة ناقصة بحكم انشغاله بمباريات كأس "الكاف".

وحسب تقارير إعلامية فإن الفريق الزامبي سيواصل تداريبه على ملعبه في "لوساكا" بمعدل حصة تدريبية يومية واحدة، فيما أراح مدرب الفريق الهداف مارتن فيري، بسبب إصابته الطفيفة التي طالته في آخر لقاء للمجموعة.

وفي سياق المباريات التي واجه فيها "زاناكو" الفرق المغربية، سبق للفريق الزامبي أن قابل فريقا مغربيا وحيدا هو الوداد الرياضي، وذلك السنة الماضية في مباراتين لحساب دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، إذ تعادل الطرفان في مجموع المباراتين، وانتصر كل منهما في ميدانه بهدف وحيد، في لوساكا والدار البيضاء، قبل أن يقصى الفريق الزامبي من الدور نفسه.

جدير بالذكر أن زاناكو والرجاء يتباريان على مقعد ضمن دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ سافر "الفريق الأخضر" إلى زامبيا صباح أمس الخميس في رحلة مباشرة، فيما ستكون مباراة العودة الثلاثاء 17 أبريل الجاري في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com