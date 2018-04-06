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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تستعد للرد على "ضبابية الفيفا"

جامعة الكرة تستعد للرد على "ضبابية الفيفا"

جامعة الكرة تستعد للرد على "ضبابية الفيفا"
هسبورت - أمال لكعيدا*
الجمعة 06 أبريل 2018 - 10:32

مِن المرتقب أن تبعث الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مراسلة جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص قضية التغييرات المحدثة على نظام التنقيط الخاص بالملفين المرشّحين لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، والتي تخدم الملف الأمريكي أكثر من نظيره المغربي.

وكشفت مصادر مقرّبة من لجنة "موروكو 2026"، في تصريح لـ"هسبورت"، أن فوزي لقجع بصدد التحضير لرد "قوي" على جواب "الفيفا"، مشيرا إلى أن المراسلة الجديدة ستكون مبنية على أسس قانونية محضة، إذ يتم تحضير مضمونها من طرف أشخاص ضُلع بالقوانين الرياضية.

وأضاف المتحدّث نفسه أن رد "الفيفا" على المراسلة الأولى للجامعة كان ضبابيا وعاما، ولا يجيب على التساؤلات، مشيرا إلى أن القائمين على ملف "موروكو 2026" لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات للتآمر على الملف المغربي في محاولته الخامسة لتنظيم كأس العالم.

وخرج جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، بتغريدة أبدى من خلالها موقفه حول السجال القائم بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و"الفيفا"، بخصوص التغييرات التي أحدثتها الأخيرة في نظام تنقيط الملفين المغربي والأمريكي، مؤكّدا أن لجنة "تاسك فورس" لا يحق لها الحسم في مصير الملفين من الأصل.

وذكر بلاتر في "تغريدة" عبر حسابه في "تويتر" أن المبدأ الأساسي لـ"الفيفا"، بناء على قرار صودق عليه في 2011، يقول إن مؤتمر "الفيفا" (المكون من كل الاتحادات الكروية المنضوية تحت لوائها)، هو فقط من يحق له اختيار الملف الأحق بتنظيم كأس العالم 2026، وليس "تاسك فورس" أو أي لجنة فرعية أخرى.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - دوار الخربة الجمعة 06 أبريل 2018 - 11:07
الفيفا بهذا الرد الضبابي تريد استهلاك الوقت امام الملف المغربي حتى تفاجأها بإرسال الخبراء ومن تم إقصاء المغرب مبكرا
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2 - ستيتو حمو الجمعة 06 أبريل 2018 - 11:08
الأمور كانت واضحة منذ تقديم الملف الاول في نهاية الثمانينات لكن مع الأسف لا شيء تحقق فقط الشفوي والاوهام كل مرة ومادايرين والو بعد سنوات نفس السيناريو .
ثقافة مشى عليا الكار باركة منها يجب العمل اولا
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1
3 - دوار الخربة الجمعة 06 أبريل 2018 - 11:12
الفيفا بهذا الرد الضبابي تريد استهلاك الوقت امام الملف المغربي حتى تفاجأها بإرسال الخبراء ومن تم إقصاء المغرب مبكرا
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0
4 - amazigh DZ الجمعة 06 أبريل 2018 - 11:14
الرد على الامم المتحدة, على الفيفا, على الاتحاد الاوروبى, على الاتحاد الافريقى, على البولزاريو, على الجزائر, على الولايات المتحدة, على السعودية!!!!!!!!!!!!

انسيم انكم لا تستحقون الرد حتى من جنوب السودان? انسيتم حجمكم انكم اصغر من الصومال? انسيتم انكم صفر بقطر الكرة الارضية ?
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