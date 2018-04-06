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كُتّاب وآراء
قضاء تونس يطرد إسرائيل من بطولة العالم للتايكوندو
قضت محكمة تونسية بمنع مشاركة أربعة رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم للتايكوندو لفئة الشباب، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية الشهر الجاري، وذلك إثر دعوى قضائية رفعها ائتلاف مدني مناهض للتطبيع مع إسرائيل.
وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة التي أصدرت الحكم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الدعوى الاستعجالية تقدمت بها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية."
وأوضح السليطي أن مضمون الحكم يمنع دعوة الرياضيين الإسرائيليين، لكنه لم يوضح بشكل دقيق تعليل المحكمة القانوني لقرارها.
وبررت هيئة مناهضة التطبيع دعواها ضد اتحاد التايكوندو بقرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان، وعدد من المواثيق التي وقعت عليها تونس.
وذكرت الهيئة أن العلاقات التونسية مع إسرائيل منعدمة، ولم تقم يوما بشكل رسمي كما أنها مرفوضة شعبيا، وهو ما قد يهدد السلم الأهلي والأمن العام الوطني في صورة استضافة لاعبين من الكيان العبري.
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تعليقات الزوّار (5)
وتحيا فلسطين والعار على المطبعيين