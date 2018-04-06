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الرئيسية | رياضة | قضاء تونس يطرد إسرائيل من بطولة العالم للتايكوندو

قضاء تونس يطرد إسرائيل من بطولة العالم للتايكوندو

قضاء تونس يطرد إسرائيل من بطولة العالم للتايكوندو
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 06 أبريل 2018 - 18:50

قضت محكمة تونسية بمنع مشاركة أربعة رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم للتايكوندو لفئة الشباب، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية الشهر الجاري، وذلك إثر دعوى قضائية رفعها ائتلاف مدني مناهض للتطبيع مع إسرائيل.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة التي أصدرت الحكم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الدعوى الاستعجالية تقدمت بها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية."

وأوضح السليطي أن مضمون الحكم يمنع دعوة الرياضيين الإسرائيليين، لكنه لم يوضح بشكل دقيق تعليل المحكمة القانوني لقرارها.

وبررت هيئة مناهضة التطبيع دعواها ضد اتحاد التايكوندو بقرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان، وعدد من المواثيق التي وقعت عليها تونس.

وذكرت الهيئة أن العلاقات التونسية مع إسرائيل منعدمة، ولم تقم يوما بشكل رسمي كما أنها مرفوضة شعبيا، وهو ما قد يهدد السلم الأهلي والأمن العام الوطني في صورة استضافة لاعبين من الكيان العبري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - etudiant de managemet الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:02
تحية للقضاء التونسي الحر و للشعب التونسي المناضل.. ماشي بحالنا حنا الكيان الصهيوني ولا ساكن معانا
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2 - ماجيد الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:09
تونس رئيس لجنة القدس يحيكم
وتحيا فلسطين والعار على المطبعيين
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3 - عصام الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:12
دولة ديال المعقول لا للتطبيع هي لا للتطبيع حكومة وشعبا. ماشي حنا يخرجو معانا الناس ديال العدالة والتنمية يغوتوا معانا لا للتطبيع والحكومة والمجلس البلدي لي تابع ليهم فأكادير يخليو الإسرائيليين يلعبوا عندنا والعلم الإسرائيلي يرفرف بالسماء لا حول ولا قوة الا بالله
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4 - تحية لرجال تونس ونسائها الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:13
هدا الخبر سيتلج صدور الفلسطينين وجرحاهم بتضامن إخوانهم التونسين معهم ولو أن الخبر قليل الشأن إلى أن له أبعاد وخيمة ضض الصهاين المتعصبين مستقبلا،بكل تأكيد أن الصهاين سيحاولون قصر جهدهم لمنع دلك حتى لاتتوالاى عليهم من عدة دول أخرى شقيقة وصديقة للشعب الفلسطيني
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5 - rachid الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:19
braaaaaaaavo (التوانسة ) brrraaaavvo
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