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كُتّاب وآراء
مساهمون بنادي مالقة يطلبون رحيل الرئيس القطري
أصدرت جمعية "صغار المساهمين لنادي مالقة" خطابا تطالب فيه رئيس ومالك النادي، الشيخ القطري عبدالله آل ثاني، ببيع أسهمه في النادي أو إنشاء لجنة إدارية لتولي شؤونه مؤقتا.
ويستهدف الخطاب، الذي وقع عليه 200 شخص يمتلكون نحو 2.5% من أسهم النادي، مناشدة رئيس النادي لإنقاذ مالقة من "السقوط في الهاوية".
وأشارت الوثيقة إلى أن استثمارات آل ثاني قادت النادي لإنجازات منقطعة النظير لدى مجيئة، في 2010، لكن الواقفين وراءها استنكروا "إدارته الكارثية الحالية" سواء على المستوى الاقتصادي أو الرياضي، ما يقود النادي للسقوط "في الهاوية".
وأضافوا في خطابهم: "نطلب منه التوقف عن اللعب بمشاعر الآلاف من مشجعي النادي" مطالبين برحيله خاصة إزاء "استحالة سفره إلى مالقة حاليا لأسباب شخصية ولعدم معرفته الحقيقية باحتياجات النادي".
وعرضوا عليه خيارين، إما بيع أسهمه في النادي لمجموعة استثمارية بضمانات كافية، أو إنشاء لجنة إدارية مستقلة ذات استقلالية كاملة لإدارة شؤون النادي بشكل مؤقت.
ويمر نادي مالقة بأزمة على مستوى النتائج باحتلاله المركز الأخير في جدول الليغا، ليعد أقوى المرشحين للهبوط لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل.
وكان آل ثاني قد شن هجوما لاذعا على عمدة المدينة، فرانسيسكو دي لا توري، بعد انتقاده إياه لعدم وجوده في المدينة لدعم الفريق، مشيرا إلى أن بلاده تعيش أزمة سياسية وأنه عليه مؤازرتها لحين انتهاء الأزمة، ومهددا إياه بأن انتقاد أسرة آل ثاني هو انتقاد لقطر، ما قد يؤدي لأزمة على مستوى العلاقات بين مدريد والدوحة.