24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذا ما يحدث عندما تزور مواقع إباحية من هاتفك الذكي
- خطر الفواكه الصيفية
- أراضي الجموع تثير احتقانا بـ"أغريس السفلى"
- أخطار النفايات الطبية والصيدلية تستنفر ثلاثة قطاعات حكومية
- المنتدى المغربي الدنماركي يرفض "تهور تندوف"
بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)
جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)
- قضية الصحراء .. لهذه الأسباب لن تقع الحرب بين المغرب والجزائر - (116)
- أسعار بيع الوقود للمغاربة .. تطبيق "محطتي" الرقمي يضبط المنافسة - (55)
- مراسلة جديدة من جامعة الكرة تضع مصداقية "فيفا" على المحكّ - (46)
- شد الحبل بين الممرضين ووزير الصحة يعطب مستشفيات في البلاد - (43)
- جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إبراهيموفيتش: مورينيو مميز .. وهذه مشكلته
كشف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، المنضم حديثا لفريق لوس آنجليس غالاكسي الأمريكي، عن محادثة دارت بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريقه السابق مانشستر يونايتد، بدد بها ما تردد حول علاقتهما السيئة.
وقال إبراهيموفيتش، في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية، إن مورينيو قال له ذات مرة إن "المشكلة الوحيدة التي كان يجدها معي كانت عندما يكون عليه أن يريحني".
وامتدح "إبرا" مورينيو، الذي دربه في مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو، قائلا: "أحب مورينيو. هو ذا سبيشال وان. يحب الفوز. فاز أينما ذهب. جعلني أشعر بالراحة وحملني الكثير من المسؤولية".
وتمنى اللاعب السويدي ان يفوز مانشستر يونايتد باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه وهو كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيواجه فيه توتنهام بالدور نصف النهائي هذا الشهر.