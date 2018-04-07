24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  2. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  3. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  4. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

  5. والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إبراهيموفيتش: مورينيو مميز .. وهذه مشكلته

إبراهيموفيتش: مورينيو مميز .. وهذه مشكلته

إبراهيموفيتش: مورينيو مميز .. وهذه مشكلته
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 04:38

كشف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، المنضم حديثا لفريق لوس آنجليس غالاكسي الأمريكي، عن محادثة دارت بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريقه السابق مانشستر يونايتد، بدد بها ما تردد حول علاقتهما السيئة.

وقال إبراهيموفيتش، في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية، إن مورينيو قال له ذات مرة إن "المشكلة الوحيدة التي كان يجدها معي كانت عندما يكون عليه أن يريحني".

وامتدح "إبرا" مورينيو، الذي دربه في مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو، قائلا: "أحب مورينيو. هو ذا سبيشال وان. يحب الفوز. فاز أينما ذهب. جعلني أشعر بالراحة وحملني الكثير من المسؤولية".

وتمنى اللاعب السويدي ان يفوز مانشستر يونايتد باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه وهو كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيواجه فيه توتنهام بالدور نصف النهائي هذا الشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.