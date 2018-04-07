إبراهيموفيتش: مورينيو مميز .. وهذه مشكلته

هسبريس ـ مُتابعة

كشف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، المنضم حديثا لفريق لوس آنجليس غالاكسي الأمريكي، عن محادثة دارت بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريقه السابق مانشستر يونايتد، بدد بها ما تردد حول علاقتهما السيئة.

وقال إبراهيموفيتش، في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية، إن مورينيو قال له ذات مرة إن "المشكلة الوحيدة التي كان يجدها معي كانت عندما يكون عليه أن يريحني".

وامتدح "إبرا" مورينيو، الذي دربه في مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو، قائلا: "أحب مورينيو. هو ذا سبيشال وان. يحب الفوز. فاز أينما ذهب. جعلني أشعر بالراحة وحملني الكثير من المسؤولية".

وتمنى اللاعب السويدي ان يفوز مانشستر يونايتد باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه وهو كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيواجه فيه توتنهام بالدور نصف النهائي هذا الشهر.