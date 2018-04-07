ريكو يقترح مواجهة هاري شهر شتنبر في هولندا

هسبورت - أمال بلحاج*

يَرغب البطل الهولندي ريكو فيرهوفن في مواجهة البطل العالمي بدر هاري من جديد، بعد آخر نزال جمع بين البطلين في 2016، وعرف هزيمة قاسية للمغربي، بعد تعرّضه لإصابة في اليد اليمنى، حرمته من إكمال المواجهة، لكنه وعد بالانتقام على حلبة أخرى، وهو النزال الذي ينتظره منذ ذلك الحين "الوحش" الهولندي.

وقال ريكو فيرهوفن، في تصريحات صحافية، إنه اقترح مواجهة المغربي بدر هاري شهر شتنبر في هولندا، إلا أنه لم يلتق أي رد، إذ لا يعلم إن كانت ستنظّم مواجهة جديدة بين الطرفين أم لا، مؤكّدا أن الأمور تبدو هادئة في الوقت الحالي، في انتظار خطوة من الطرف الثاني للتأكيد على موعد إجراء النزال.

وأضاف ريكو أنه كان يحلم بأن يصبح يوما بطلا للعالم في رياضة الكيك بوكسينغ، وبعد تحقيقه هذا الحلم أصبح يحلم الآن بالمشاركة في الأفلام السينمائية، وهو ما يقاتل من أجله بعد بلوغه أعلى المستويات في الرياضة التي يمارس.

وكانت صحيفة "آد" الهولندية أكّدت أن بدر هاري كان وراء شهرة ريكو وتغيير حياته، إذ لم يكن أحد يعرفه قبل مواجهته للملاكم المغربي، ليصبح بعدها واحدا من الملاكمين الهولنديين المعروفين على الصعيد العالمي، ليس لشيء سوى لإنهائه المواجهة منتصرا بعد انسحاب بدر هاري من الحلبة "مجبرا" بسبب الإصابة التي كان قد تعرّض لها خلال الشوط الثاني.

وكان البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" تمكّن من هزم منافسه الهولندي من أصل مصري جرجس حصدي خلال آخر ظهور له على الحلبة، وذلك بإجماع قضاة النزال، خلال ختام مباريات أمسية سلسلة "الغلوري" في صالة "أهوي روتردام" الهولندية.

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