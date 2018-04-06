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كُتّاب وآراء
عروض فرق إِنجليزية تَنهال على المغربي أزارو
كَشفت مجموعة من التقارير الصحفية المصرية، أن الدولي المغربي وليد ازارو، أصبح محط اهتمام مجموعة من الأندية الإنجليزية، وذلك بعد تألّقه في الفترة الأخيرة رفقة ناديه الأهلي، والذي توّج رفقته هذا الموسم بلقبي الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه، والسوبر المصري.
وأكّدت جريدة "المصري اليوم"، أن المهاجم المغربي قد تلقى عرضا رسميا من أحد وكلاء اللاعبين من أجل انتقاله إلى صفوف أحد فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب"، ولم تكشف الصحافة المصرية عن اسم الأندية التي أبدت رغبتها في ضم أزارو، مضيفة أن اللاعب سوف ينتظر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم روسيا 2018 من أجل الحسم في قراره.
وحسب الجريدة نفسها فإن الأندية الثلاث لازالت تراقب وضعية اللاعب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن إدارة نادي الأهلي قد تطالب برقم كبير من أجل التنازل عن خدمات وليد أزارو، إذ من المحتمل أن تصل قيمة بيعه إلى نحو 5 مليون دولار، في حالة كان أحد الأندية الإنجليزية يرغب بالفعل في الحصول على توقيعه، أما إذا كان يرغب في ضم اللاعب بنظام الإعارة فإنها ستطالب بدفع حوالي 2 مليون دولار لإعارته لمدة موسم أو موسم ونصف.
جدير بالذكر، أن إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع الدولي المغربي وليد أزارو من نادي الدفاع الحسني الجديدي مقابل مليون و400 ألف دولار في الميركاتو الصيفي الماضي، ولم ينجح ابن منطقة سوس في التأقلم بسرعة مع أجواء الفريق في بدايته، إذ تلقى مجموعة من الانتقادات من طرف الجماهير والصحافة المصرية، إلا أن مدرب الفريق حسام البدري أكد على علو كعب اللاعب في جميع خرجاته الإعلامية، وهو الشيء الذي برهن عليه أزارو في الفترة الأخيرة رفقة ا"لمارد الأحمر".