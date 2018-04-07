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كُتّاب وآراء
مصر تدعم ترشّح المغرب لتنظيم مونديال 2026
أَعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعم بلاده للمغرب في ترشّحه لاحتضان العرس الكروي العالمي، مونديال 2026، وذلك في حوار أجراه مع قناة "LTC" المصرية.
وأكّد أبو ريدة، أن مصر ستدعم المغرب بالتأكيد في مسعاها إلى احتضان هذا الحدث العالمي قائلا "إن مصر سيكون لها صوت في عملية التصويت، ولذلك فمن الطبيعي أن نمنح صوتنا لبلد عربي، سنصوت لصالح المغرب بأي شكل من الأشكال، من الطبيعي أن نكون إلى جانب دولة المغرب"، لتنضاف مصر إلى باقي الدول العربية الداعمة للملف المغربي، في انتظار قرار رسمي من الجهاز الوصي للعبة.
ويعوّل المغرب بشكل كبير على دعم البلدان العربية، من أجل الترويج لملفه، وحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات، قبل الـ13 من شهر يونيو المقبل موعد التصويت على البلد الذي سينظم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، ونجح المغرب إلى حدود اللحظة في ضمان ثلاثة أصوات عربية رسمية، وهي الجزائر وقطر وفلسطين التي أعلنت يوم الخميس، عن دعمها بشكل كامل لترشّح المملكة لاستضافة كأس العالم 2026.