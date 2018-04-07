24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  2. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  3. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  4. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

  5. والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مصر تدعم ترشّح المغرب لتنظيم مونديال 2026

مصر تدعم ترشّح المغرب لتنظيم مونديال 2026

مصر تدعم ترشّح المغرب لتنظيم مونديال 2026
هسبورت* - بدر إمديد
السبت 07 أبريل 2018 - 06:47

أَعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعم بلاده للمغرب في ترشّحه لاحتضان العرس الكروي العالمي، مونديال 2026، وذلك في حوار أجراه مع قناة "LTC" المصرية.

وأكّد أبو ريدة، أن مصر ستدعم المغرب بالتأكيد في مسعاها إلى احتضان هذا الحدث العالمي قائلا "إن مصر سيكون لها صوت في عملية التصويت، ولذلك فمن الطبيعي أن نمنح صوتنا لبلد عربي، سنصوت لصالح المغرب بأي شكل من الأشكال، من الطبيعي أن نكون إلى جانب دولة المغرب"، لتنضاف مصر إلى باقي الدول العربية الداعمة للملف المغربي، في انتظار قرار رسمي من الجهاز الوصي للعبة.

ويعوّل المغرب بشكل كبير على دعم البلدان العربية، من أجل الترويج لملفه، وحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات، قبل الـ13 من شهر يونيو المقبل موعد التصويت على البلد الذي سينظم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، ونجح المغرب إلى حدود اللحظة في ضمان ثلاثة أصوات عربية رسمية، وهي الجزائر وقطر وفلسطين التي أعلنت يوم الخميس، عن دعمها بشكل كامل لترشّح المملكة لاستضافة كأس العالم 2026.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.