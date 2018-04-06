"فيفا" يقدم رسميا تصميم تذاكر مونديال روسيا

هسبريس - متابعة

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، والذي ينطلق في الرابع عشر من يونيو بين روسيا والسعودية على ملعب "لوجنيكي".

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء وتتميز بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018 ، وتاريخ المباراة وموعد فتح أبواب الاستاد، وتوقيت المباراة.

ويمكن لحامل التذكرة أن يشاهد في الأسفل قليلا اسم الفريقين طرفي المباراة، واسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل)، فضلا عن صورة للكرة التي ستلعب بها المواجهة: زابيفاكا.

كما تشمل التذكرة على مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها، بينما يوجد في الجزء السفلي منها تذكير بضرورة إظهار بطاقة هوية المشجعين من أجل دخول الملعب.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلا عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.

وكان الفيفا قد نبه على المشجعين بضرورة الحضور للمباريات قبلها بثلاث ساعات لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الافتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسبما أكد الفيفا، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في شتنبر.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 15 يوليوز، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي".