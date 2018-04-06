24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)

  2. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  3. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  4. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  5. والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "فيفا" يقدم رسميا تصميم تذاكر مونديال روسيا

"فيفا" يقدم رسميا تصميم تذاكر مونديال روسيا

"فيفا" يقدم رسميا تصميم تذاكر مونديال روسيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:06

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، والذي ينطلق في الرابع عشر من يونيو بين روسيا والسعودية على ملعب "لوجنيكي".

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء وتتميز بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018 ، وتاريخ المباراة وموعد فتح أبواب الاستاد، وتوقيت المباراة.

ويمكن لحامل التذكرة أن يشاهد في الأسفل قليلا اسم الفريقين طرفي المباراة، واسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل)، فضلا عن صورة للكرة التي ستلعب بها المواجهة: زابيفاكا.

كما تشمل التذكرة على مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها، بينما يوجد في الجزء السفلي منها تذكير بضرورة إظهار بطاقة هوية المشجعين من أجل دخول الملعب.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلا عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.

وكان الفيفا قد نبه على المشجعين بضرورة الحضور للمباريات قبلها بثلاث ساعات لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الافتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسبما أكد الفيفا، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في شتنبر.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 15 يوليوز، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - aziz-canada الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:40
الدب الروسي سيلقن الدب الداشر درسا قاسيا جدا جدا جدا في افتتاح المونديال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.