"لبؤات الأطلس" يتعادلن مع لاعبات كوت ديفوار

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الإناث، مع نظيره الإيفواري بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وتمكن منتخب كوت ديفوار من تسجيل هدف السبق في الدقيقة 53، عن طريق اللاعبة كوليبالي فاتو من ضربة جزاء، قبل أن تتمكن العناصر الوطنية من تعديل النتيجة في الدقيقة 67، بواسطة اللاعبة غزلان شباك.

المباراة التي جمعت الفريقين وقادتها الحكمة الكاميرونية، طريس نكيل، تأتي برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية "غانا 2018"، فيما ستجرى مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم بأبيدجان.