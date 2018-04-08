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الرئيسية | رياضة | الأهلي المصري يستعيد جهود مهاجمه المغربي أزارو

الأهلي المصري يستعيد جهود مهاجمه المغربي أزارو

الأهلي المصري يستعيد جهود مهاجمه المغربي أزارو
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 أبريل 2018 - 00:15

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على حالة لاعبه المغربي وليد أزارو، نجم هجوم الفريق، وكذا الحالة الصحية لسعد الدين سمير، مدافع الفريق، بعدما عانى اللاعبان من الإصابة في الأيام الماضية.

ويستأنف اللاعبان تدريباتهما مع الفريق يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للحاق بمباراة الفريق أمام "الداخلية"، المقررة يوم الجمعة المقبل في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات تجنبا للإرهاق، وإعطائهم قسطا من الراحة قبل مواجهة الخصم في كأس مصر.

يعود أزارو للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الثلاثاء المقبل بعد تنفيذ برنامج التأهيل الخاص به للتخلص من إجهاد العضلة الخلفية.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن أزارو سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء، وسيكون جاهزا لمباراة الداخلية.

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