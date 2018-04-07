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كُتّاب وآراء
مدرب الريال يرفض "الممر الشرفي" لتحية البارصا
سارع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بالتأكيد على أن فريقه لن يؤدي تقليد "الممر الشرفي" لغريمه التقليدي في حال حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني، حسابيا، قبل أو خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة بين الفريقين.
وقال زيدان ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراته المرتقبة غدا الأحد أمام جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني : "بالتأكيد لن نؤدي الممر الشرفي لبرشلونة".
ولدى تكرار السؤال أجاب المدرب الفرنسي : "الإجابة واضحة للغاية، وهو قراري لأنني لا أتفهم هذا الممر، ولن يؤديه الفريق".
ويلتقي برشلونة والريال في السادس من ماي المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني وذلك ضمن مباريات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.
ولكن زيدان سعى إلى قطع الطريق أمام الجدل الذي يثيره هذا الاستفسار بشأن الممر الشرفي فيما لم يقدم النادي الملكي أي رد أو تعليق رسمي.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حاليا بفارق تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد وبفارق 13 نقطة أمام الريال صاحب المركز الثالث.