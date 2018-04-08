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الرئيسية | رياضة | النصر السعودي يفضل الحارس بوفون على المحمدي

النصر السعودي يفضل الحارس بوفون على المحمدي

النصر السعودي يفضل الحارس بوفون على المحمدي
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 08 أبريل 2018 - 11:50

نَفى مصدر من داخل نادي النصر السعودي، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، دخول الفريق في مفاوضات مع فريق نومانسيا الإسباني قصد الاستفادة من خدمات الحارس الدولي المغربي منير المحمدي.

المصدر ذاته أشار إلى أن التقارير الصحافية جعلت الجماهير "النصراوية" تتساءل حول حقيقة هذا الموضوع، وإن كان فعلا الفريق قريبا من التعاقد مع حارس "أسود الأطلس"، وزاد: "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

وأضاف المتحدث ذاته أن الفريق السعودي يتابع في الوقت الحالي العملاق الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس نادي يوفنتوس، إذ تسعى الإدارة إلى تقديم عرض للحصول على خدمات صاحب الـ 40 عاما، بداية من الموسم الكروي المقبل، مشيرا إلى أن الفريق وعد بإبرام صفقات من العيار الثقيل، وهو ما جعله يفكّر في "حارس اليوفي".

وكانت جريدة "عكاظ" السعودية أكّدت أن إدارة نادي النصر اتّخذت قرارا حاسما بضرورة التعاقد مع حارس أجنبي، عقب الأخطاء المتكرّرة التي قام بها الحارسان السعوديان في الفترة السابقة، بالإضافة إلى رغبة مدرب الفريق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في التعاقد مع حارس مرمى ذي خبرة من أجل مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية.

من جهة أخرى يعيش الحارس المغربي منير المحمدي وضعا صعبا رفقة فريقه، الذي يفضّل إبقاءه على دكة البدلاء، على الرّغم من أدائه المميّز الذي ظهر به رفقة المنتخب الوطني المغربي، إذ لم تتلق شباكه أي هدف طوال مسار التصفيات.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - marokkii الأحد 08 أبريل 2018 - 12:12
السعودية تفضل اعطاء المال الى العجزة الاوروبيين ولا تفضل الشباب العرب سمعت هده الاخبار في برنامج سعودي قالو يقضلون بوفون دو 45سنة وكدالك لاعب عجوز اخر
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