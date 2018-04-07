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الرئيسية | رياضة | المنتخب الوطني يخوض مباريات ودية قبل المونديال

المنتخب الوطني يخوض مباريات ودية قبل المونديال

المنتخب الوطني يخوض مباريات ودية قبل المونديال
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 16:01

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت، عن إجراء المنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، التي ستنطلق يوم 14 يونيو المقبل.

وذكر بلاغ للجامعة أن المنتخب الوطني سيلتقي في المباراة الأولى مع منتخب أوكرانيا يوم 30 ماي بسويسرا، على أن يواجه في الثانية منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو، بسويسرا أيضا، فيما سيخوض المباراة الثالثة ضيفا على منتخب استونيا، يوم 9 يونيو، في بلاده.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراتين وديتين اعداديتين؛ على كل من صربيا بهدفين لواحد بإيطاليا، و أوزباكستان بهدفين للاشيء بالدار البيضاء.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي يتواجد في المجموعة الثانية ضمن نهائيات "مونديال 2018"، إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مشجع مغربي السبت 07 أبريل 2018 - 16:25
أظنها اختيارات ذكية من قبل الجامعة الملكية
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