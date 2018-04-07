الرجاء يهزم "زاناكو" بهدفين للاشيء وسط زامبيا

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

عاد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم بنتيجة جد إيجابية من مدينة لوسوكا الزامبية بعد نجاحه في الفوز على مضيفه زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب نوكولوما في العاصمة الزامبية، برسم ذهاب دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحاول لاعبو الفريق الزامبي الضغط على مرمى الحارس الرجاوي أنس الزنيتي منذ إعطاء الحكم تيسيما بداية مجريات الجولة الأولى، غير أن تحركاتهم الهجومية بقيت محتشمة، دون أن تشكل أي خطورة على الفريق البيضاوي. وفي المقابل رد أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، على الضغط المبكر للفريق الخصم، ببعض الهجمات المرتدة.

وتعرض اللاعب عبد الإله الحافيظي، خلال دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى لبعض التدخلات العنيفة، ما أغضب كثيرا المدرب غاريدو. كما أتيحت بعض محاولات التهديف للعناصر الرجاوية خلال مجريات النصف الأول، كانت سانحة لهز شباك الفريق الزامبي عن طريق كرات كان وراءها كل من محسن ياجور، عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب.

وطبع التكافؤ مجمل فترات الشوط الأول بين الفريقين حتى في المحاولات والفرص الضائعة، بعد أن تبادل لاعبو الفريقين العديد من محاولات التهديف، أبرزها من جانب الفريق المغربي كرة سانحة للتهديف عن طريق المهاجم محسن ياجور، في حدود الدقيقة 37.

وبدأ الفريق الزامبي أطوار الجولة الثانية على غرار الجولة الأولى بضغط كبير على مرمى الفريق المغربي، بحثا عن هدف التقدم في النتيجة، إذ حاول لاعبو زاناكو هز شباك أنس الزنيتي بالاعتماد على الكرات الثابتة بعد التفوق الذي أظهره رفاق المدافع بدر بانون خلال مجمل الكرات والمناورات الهجومية للفريق الخصم.

وفي مقابل ذلك واصل لاعبو الرجاء اعتمادهم من الناحية الهجومية على الكرات المرتدة، التي كان محمود بنحليب قريبا من خلال إحداها في الدقيقة 64 من إحراز أولى أهداف المباراة بعد تمريرة محكمة من عبد الإله الحافيظي، إذ بحث عن التسجيل بطريقة فنية، ما فوت عليه استثمار أبرز فرصة أتيحت للفريق البيضاوي في المواجهة.

وأنقذ أنس الزنيتي مرمى الرجاء الرياضي من هدف محقق لفريق زاناكو، بعد تصد موفق في مناسبتين، قبل أن يرد محمود بنحليب على هجمة الفريق الزامبي بإحرازه هدف الفوز للفريق المغربي في حدود الدقيقة 68، قبل أن ينجح البديل زكرياء حدراف في إحراز الهدف الثاني للرجاء في حدود الدقيقة 75 من كرة مرتدة.

ومنح هدفا بنحليب وحدراف الفوز للرجاء الرياضي على مضيفه زاناكو الزامبي في مباراة الذهاب، في انتظار مباراة الإياب المرتقبة على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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