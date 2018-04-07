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الرئيسية | رياضة | إشاعة تجلب دعم رونالدو لتنظيم "مونديال المغرب"

إشاعة تجلب دعم رونالدو لتنظيم "مونديال المغرب"

إشاعة تجلب دعم رونالدو لتنظيم "مونديال المغرب"
هسبورت ـ عمر الشرايبي*
السبت 07 أبريل 2018 - 22:19

عَلمت "هسبورت"، من مصدر مقرّب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، أن الأخير استغرب ترويج اسمه ضمن لائحة سفراء ترويج ملف المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، مؤكّدا أنه لم يتلق أي اتّصال من المسؤولين في الموضوع.

وأكّد مصدر من داخل لجنة "موروكو2026"، في اتصال مع الجريدة، أن تناقل اسم اللاعب كريستيانو رونالدو سفيرا للملف المغربي مجرّد "إشاعة" تم تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يصدر أي بلاغ رسمي من اللجنة بهذا الخصوص، وأن لائحة "السفراء" تقتصر حاليا على الأسماء التي تم الكشف عنها والمعلومة لدى الرأي العام.

المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لم يؤكد أيضا صحة المفاوضات القائمة مع محمد صلاح، نجم كرة القدم المصرية وفريق ليفربول الإنجليزي، من أجل أن ينضم إلى لائحة سفراء "موروكو2026"، التي يقودها الإيفواري ديديه دروغبها، والكاميروني صامويل إيتو، والسنغالي الحاجي ضيوف، وانضاف إليها أخيرا النجم الجزائري لخضر بلومي، بعد ترخيص رسمي من رئاسة بلاده.

جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، تربطه علاقة وطيدة بالمغرب بحكم الصداقة التي تجمعه مع بعض المغاربة، على غرار بدر هاري، بطل رياضة "الكيك بوكسين"؛ إذ لا يتردد "الدون" في زيارة مدينة مراكش خلال أوقات فراغه، بالإضافة إلى استثماره في "المدينة الحمراء"، حيث يسوق بطريقة غير مباشرة للوجهة السياحية المغربية، على غرار معظم نجوم الرياضة والفن الذين يختارون المغرب قبلة سنوية.

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1 - يونس بروكسيل السبت 07 أبريل 2018 - 22:32
حبَّذا لو ينضم كريستيانو رونالدو إلى الائحة الرسمية المروجة لنهائيات كأس العالم فهو سيعطي لا محالة دفعة قوية للملف المغربي ...فحظ سعيد إنشاء الله للمغرب
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2 - rachiiid السبت 07 أبريل 2018 - 22:35
القضية الملغومة في بيت task force .ياربي السلامة.المهم ان كان تنظيمه خيرا مرحبا به وان كان شرا اهوي
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