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الرئيسية | رياضة | "فارس البوغاز" يتمسك بصدارة البطولة المغربية

"فارس البوغاز" يتمسك بصدارة البطولة المغربية

"فارس البوغاز" يتمسك بصدارة البطولة المغربية
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 19:30

فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، برسم منافسات الدورة الـ24 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ياسين لبحيري في الدقيقة 7.

وعزز "فارس البوغاز" عقب هذه النتيجة موقعه في الصدارة بمجموع 47 نقطة، جمعها من 13 انتصارا وثمانية تعادلات وثلاث هزائم، فيما تأزمت وضعية فريق شباب أطلس خنيفرة، الذي مني بالهزيمة التاسعة في الموسم مقابل أربعة انتصارت و10 تعادلات، في المركز ما قبل الأخير برصيد 22 نقطة .

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