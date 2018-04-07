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الرئيسية | رياضة | التعادل ينصف فريقي أولمبيك آسفي وحسنية أكادير

التعادل ينصف فريقي أولمبيك آسفي وحسنية أكادير

التعادل ينصف فريقي أولمبيك آسفي وحسنية أكادير
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 20:31

تعادل فريق أولمبيك آسفي بميدانه مع فريق حسنية أكادير بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الرابعة والعشرين لللبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان الفريق أولمبيك آسفي سباقا للتسجيل في الدقيقة 36، عن طريق اللاعب يحيى عطية الله من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن حسنية أكادير من تعديل الكفة عبر ضربة جزاء أيضا، نفذها اللاعب جلال الداودي بنجاح في الدقيقة 69.

وفشل فريق حسنية أكادير بعد هذا التعادل في تقليص الفارق مع المتصدر اتحاد طنجة الذي فاز، في وقت سابق، خارج ميدانه على فريق شباب أطلس خنيفرة بهدف دون مقابل، ما مكنه من رفع رصيده إلى 47 نقطة.

أما فريق أولمبيك آسفي، فقد ارتقى إلى المركز الثالث بـ36 نقطة، مناصفة مع الدفاع الحسني الجديدي الذي يستقبل غدا الأحد متذيل الترتيب الراسينغ البيضاوي، والرجاء البيضاوي الذي أجلت مباراته مع سريع وادي زم لالتزامه بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

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