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كُتّاب وآراء
كأس الكاف: نهضة بركان يعود بهزيمة من السنغال
عاد فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بهزيمة من السنغال أمام مضيفه "جينيراسيون فوت" بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب ليبود سيدار سانغور في العاصمة السنغالية دكار، برسم دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ومارست عناصر الفريق السنغالي ضغط متواصل على مرمى الفريق المغربي مند بداية مجريات النصف الأول من النزال، بعد خلقهم للعديد من الكرات الهجومية التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي، غير أن قتالية هذا الأخير، أبقت على نظافة شباك الفريق المغربي وتفادي تلقي الهدف خلال الثلث الأول من الشوط الأول.
وتحرك الفريق المغربي من الناحية الهجومية خلال دقائق الثلث الثاني من الشوط الأول، إذ جاء أول تهديد لمرمى "جينيراسيون فوت" في الدقيقة 18 عن طريق عبد الصمد المباركي، وبعده فرصة ثانية عن طريق اللاعب لابا كودجو، في الدقيقة 23، قبل أن ينجح المهاجم الهداف أيوب الكعبي، في هز شباك الفريق الخصم برأسية مركزة بعد تمريرة من كرة ثابتة في الدقيقة 35.
ومع بداية أطوار الجولة الثانية، نجح اللاعب أمادو ديا نداي، في إعادة رفاقه في نتيجة المواجهة بعد إحرازه هدف التعادل في الدقيقة 51، منح به بعض الثقة للعناصر السنغالية في دقائق الشوط الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب ليحرز هدفه الثاني في المباراة أعطى به التقدم للفريق السينغالي في حدود الدقيقة 60.
وكان بإمكان الفريق المغربي العودة في النتيجة في الدقيقة 63، حيث ضيع اللاعب بكر الهيلالي، فرصة سانحة للتسجيل، قبل أن يعود مجددا المهاجم أمادو نداي، بعد دقيقتين من ذلك ليسجل الهدف الثالث لفريق "جينيراسيون فوت"، حسم به هذا الأخير نتيجة مباراة الذهاب في انتظار مباراة الإياب على أرضية الملعب البلدي في بركان بعد أسبوعين.