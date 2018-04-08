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الرئيسية | رياضة | الإصابة تبعد التونسي المساكني عن مونديال روسيا

الإصابة تبعد التونسي المساكني عن مونديال روسيا

الإصابة تبعد التونسي المساكني عن مونديال روسيا
هسبريس - إفي
الأحد 08 أبريل 2018 - 22:33

أبدى نجم الدحيل القطري والمنتخب التونسي لكرة القدم، يوسف المساكني، حزنه الشديد بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي والتي ستحرمه من المشاركة في مونديال روسيا 2018 مع منتخب "نسور قرطاج" الذي كان يعلق عليه آمالا كبيرة.

وعبر حسابه على (انستغرام)، كتب المساكني "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل"، مهنئا فريقه على التتويج بالدوري القطري أمس السبت عقب فوزه على السيلية بنتيجة 5-2 في الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر.

وأضاف التونسي الدولي "حزين كثير إصابة تحرمني من مواصلة المشوار مع الدحيل والمنتخب في كأس العالم".

وتعرض المساكني لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة أمس التي رفع الدحيل في نهايتها لقب الدوري.

وأبدت العديد من الجماهير التونسية والعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حزنها وتعاطفها مع اللاعب الذي ستحرمه هذه الإصابة من المشاركة في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو القادم.

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