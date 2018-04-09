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الرئيسية | رياضة | لمراني: الكرة المغربية تسير في الطريق الصحيح

لمراني: الكرة المغربية تسير في الطريق الصحيح

لمراني: الكرة المغربية تسير في الطريق الصحيح
هسبورت- محمد فنكار*
الاثنين 09 أبريل 2018 - 06:53

قال الدولي السابق مصطفى لمراني، إن الكرة المغربية تخطو في مسار إيجابي وتقدم جيد، وذلك بعد المشاريع الجيدة التي ظهرت في الفترة الماضية، والإنجازات التي حققتها الأندية والمنتخبات الوطنية.

وكشف لمراني في تصريح لـ"هسبورت" أن المغرب أحدث ثورة كبيرة في كرة القدم، وهو الأمر الذي سيفرز عن نتائج إيجابية مستقبلا، وأن جميع المؤشرات تؤكد أن الكرة الوطنية سائرة في الطريق الصحيح، لحصد نتائج متميزة في القريب العاجل.

واستدل اللاعب الدولي السابق بتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم بعد غياب طويل امتد لعشرين سنة، وتتويج اللاعب المحلي بنهائيات إفريقيا "شان" المقامة بالمغرب، ناهيك عن تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهي نتائج تؤكد صحوة الكرة الوطنية وتؤكد أن عملا كبيرا قام به المسؤولون أعطى ثماره الأولية.

وعن سر غيابه بعد اعتزاله، قال لمراني إنه بصدد الاستعداد لولوج مهنة التدريب بعد سنوات من الممارسة، وهو منهمك في الإعداد لذلك، حيث درس ومر من مجموعة من التكوينات داخل المغرب وخارجها، وأنفق الكثير للتعلم والاجتهاد بغية الظهور بأفضل صورة بعد الإشراف على إحدى الفرق الوطنية مستقبلا.

وساند المصدر ذاته ملف ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 كلاعب دولي سابق، وأكد أن المملكة تستحق استضافة هذا الحدث لما تتوفر عليه من إمكانيات وتطور في البنيات التحتية، مبرزا بأن المغاربة كلهم عازمون على الانخراط في تحقيق هذا الحلم.

وسبق لمصطفى لمراني أن لعب في صفوف فرق وطنية، نظير شباب المسيرة والمغرب الفاسي، المتوج معه بألقاب كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" والكأس الإفريقية الممتازة، قبل أن ينهي مساره بالجيش الملكي.

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