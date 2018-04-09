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غريزمان ينفي التفاوض على الانتقال إلى برشلونة
الاثنين 09 أبريل 2018 - 00:41
نفى الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، الأحد، ما يتردد في الصحافة حول تفاوض ناديه على انتقاله إلى برشلونة الصيف المقبل.
وقال غريزمان لبرنامج "Telefoot" في محطة "TF1" الفرنسية "لا اعلم من أين تأتي هذه المعلومات ولكني لا أعلم شيئا وبالتالي لا يوجد شيء حتى الآن، هذه أخبار كاذبة".
وأبرز غريزمان أنه يعتزم حسم مستقبله قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل حتى يتمكن من التركيز مع منتخب فرنسا.