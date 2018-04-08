عدّاء مغربي يفوز بماراطون برشلونة الإسباني

مُتابعة من خالد ملوك

تمكّن العداء المغربي عبد الرحيم الجعفري، في فئة الذكور، من الفوز بالمركز الأول في سباق النسخة الأربعين من ماراطون مدينة برشلونة التابعة لإقليم كتالونيا، بعدما قطع مسافة 10 كيلومترات و766 مترا في زمن 33 دقيقة و88 ثانية، مسجلا تحسنا كبيرا مقارنة بالنتائج التي حصل عليها خلال مشاركاته السابقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية فإن الجعفري، المقيم حاليا بمدينة ليريدا، استطاع بسط سيطرته مند بداية السباق حتى نهايته، بالرغم من التساقطات المطرية التي استمرت طيلة ساعات المسابقة الرياضية، موردة بأن التظاهرة عرفت مشاركة 49.965 عداء وعداءة من مختلف البلدان والجنسيات، وعادت فيها السيطرة إلى العدائين المغاربة الذين احتلوا مراكز متقدمة.

وقال العداء المغربي الفائز بالماراطون إنني "لم أكن أرغب في المخاطرة خلال لحظات من السباق، لا سيما أن الإسفلت كان مبللا بسبب تهاطل الأمطار والرياح القوية"، معبرا في الآن ذاته عن أمله في تحطيم رقم قياسي جديد في العام المقبل، قبل أن يوجه عبارات الشكر والثناء إلى اللجنة المنظمة وزوجته وأفراد عائلته.

يشار إلى أن الجعفري، البالغ من العمر 35 عاما، كان قد فاز بنسختي 2012 و 2014 من الماراطون سالف الذكر، إضافة إلى أنه يأمل في إبراز مكانته كأقوى العدائين على المستوى الأوروبي خلال المنافسات الرياضية المقبلة.