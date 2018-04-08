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التعادل ينهي مباراة شباب الحسيمة والجيش الملكي
الأحد 08 أبريل 2018 - 18:48
انتهى اللقاء الذي جمع، اليوم الأحد على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، فريقي شباب الريف الحسيمي وضيفه الجيش الملكي، بتسجيل هدف واحد في كل مرمى، وذلك برسم منافسات الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكان فريق شباب الريف الحسيمي سباقا للتسجيل، حيث تمكن اللاعب أيوب ملوكي في تسجيل الهدف في الدقيقة 70، قبل أن يتمكن مصطفى اليوسفي، لاعب فريق الجيش الملكي، من تعديل نتيجة المقابلة في الدقيقة 87.
وبنتيجة المباراة، ارتقى فريق الجيش الملكي إلى المركز السابع بمجموع 33 نقطة، إلى جانب الوداد البيضاوي الذي سيستضيف مساء اليوم أولمبيك خريبكة، فيما ظل فريق شباب الريف الحسيمي في المركز 11 برصيد 28 نقطة.