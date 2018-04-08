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كُتّاب وآراء
الفتح يرتقي إلى المركز الثالث بعد الفوز على الكوكب
فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على فريق الكوكب المراكشي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".
وكان فريق الكوكب المراكشي سباقا للتسجيل في الدقيقة 52، عبر اللاعب سعد أكوزول، قبل أن يتمكن فريق اتحاد الفتح الرياضي من العودة في النتيجة بواسطة نوفل الزرهوني في الدقيقة 65، ثم تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب أمين اللواني في الدقيقة 82.
وبنتيجة المباراة، رفع اتحاد الفتح الرياضي رصيده إلى 36 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي الذي يستقبل اليوم الراسينغ البيضاوي، وأولمبيك آسفي الذي تعادل أمس بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله، والرجاء البيضاوي الذي أجلت مباراته مع سريع وادي زم، فيما توقف رصيد الكوكب المراكشي، الذي مني بالهزيمة العاشرة في الموسم، عند 26 نقطة في المركز 12.