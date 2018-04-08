الدفاع الحسني الجديدي يكتفي بالتعادل مع "الراك"

هسبريس من الجديدة

تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي بميدانه مع الراسينغ البيضاوي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".

وكان فريق "الراك" سباقا للتسجيل في الدقيقة 30 بواسطة اللاعب أحمد شاكو، قبل أن يتمكن "الفريق الدكالي" من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب الغابوني ماريو بيرنارد ماندور في الدقيقة 54.

وانفرد الدفاع الحسني الجديدي، بعد هذا التعادل، بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق حسنية أكادير الذي تعادل، أمس السبت، مع مضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله، وعشر نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة الفائز، أمس خارج ميدانه، على شباب أطلس خنيفرة بهدف للاشيء.، فيما تأزمت وضعية الراسينغ البيضاوي في المركز الأخير بـ14 نقطة.