سباق على الطريق يخلق تنافسًا نسائيا بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تمكنت المتسابقة عزيزة العلوي السلسولي، المنتمية إلى نادي أمل جنوب آسفي، من الدخول في الصف الأول في النسخة الثانية من السباق النسوي على الطريق الذي جرى، الأحد، بشارع مولاي يوسف وسط مدينة خريبكة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وحصلت العلوي السلسولي على جائزة مالية تقدّر بـ2500 درهم، فيما حصلت هناء الأطراشي من نادي الجيش الملكي لألعاب القوى على 2000 درهم، متبوعة بحسناء الشراكي من نادي أولمبيك خريبكة التي حصلت على 1500 درهم، وخديجة الشطيبي من نادي اتحاد ابن أحمد لألعاب القوى (1000 درهم)، وسهام موهيب من نادي أمل جنوب آسفي (500 درهم)، مع منح المتسابقات جوائز وهدايا وميداليات.

السباق، الذي نظمه كل من منتدى الآفاق للثقافة والتنمية ونادي أولمبيك خريبكة لألعاب القوى والجمعية الرياضية أولاد عبدون لألعاب القوى، عرف تتويج عدد من المشاركات الأخريات، من خلال منحهن "جائزة الأصغر سنا" و"جائزة الأكبر سنا" و"جائزة لذوي الاحتياجات الخاصة"، فيما حرص المنظمون على استغلال المناسبة لتكريم خمس نسوة فاعلات في ميادين مختلفة.

ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، أوضحت أن "المنظمين والشركاء راهنوا على تعزيز مسارهم، خصوصا الرياضي الحافل بالإنجازات والنتائج الطيبة، عبر التأطير والتكوين من خلال الإشراف على تنظيم هذا الحـدث الرياضي، حتى تكون مدينة خريبكة مسرحا له للنسخة الثانية من السباق النسوي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من التظاهرة الرياضية".

"جعل التظاهرة ملتقى لتعزيز الدبلوماسية على المستوى الرياضي، عبر التأكيد على الثوابت الوطنية والوحدة الترابية والنموذج التنموي للمملكة المغربية بالقيادة الرشيدة لملك البلاد"، تكشف ياسمين الحاج، التي أشارت إلى أن السباق شكّل "مناسبة للتباري والتنافس الرياضي على المراتب والجوائز، وفرصة تستهدف مختلف الفئات والشرائح النسوية، من خلال منحها الفرجة الرياضية والمتعة بالتواصل مع المشاركات".