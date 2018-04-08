الوداد يدكّ شباك ضيفه أولمبيك خريبكة بخماسية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا هاما اليوم الأحد على حساب ضيفه أولمبيك خريبكة، في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الدورة 24 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن تغلب عليه بنتيجة (2-5)، مكنت الفريق البيضاوي من الارتقاء في سبورة الترتيب.

وشهدت الجولة الأولى من المواجهة، تحركات هجومية مسترسلة من الجانبين، كانت الأولى منها من جانب الفريق البيضاوي في حدود الدقيقة العاشرة، حين ضيع المدافع زكرياء الهاشيمي، فرصة سانحة للتهديف، قبل أن يتمكن رفيقه المدافع محمد الناهيري، من افتتاح حصة التهديف بعد دقيقة من ذلك، إذ استثمر تمريرة محكمة من الظهير الأمين عبد اللطيف نصير، ليعطي التقدم للوداد بتسديدة مركزة.

ورد زهير المترجي، على هدف الناهيري، في مناسبتين، حيث نجح في هزم دفاع وحارس الوداد، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 21، قبل أن يعود ليهز شباك فريقه الأم مرة ثانية في حدود الدقيقة 35، ليمنح بذلك التقدم لفريقه الخريبكي، إلا أن محمد أوناجم، استطاع إعادة نتيجة المباراة إلى الصفر، بتسجيله هدف تعديل الكفة قبل نهاية النصف الأول للمباراة بأربع دقائق.

ودفع فوزي البنزرتي، بورقة إسماعيل الحداد، قبل إطلاق الحكم توفيق كورار، صافرة بداية الجولة الثانية، ليتمكن بعد ذلك المهاجم اليخاندرو كينتانا، من منح التقدم في النتيجة من جديد للفريق البيضاوي في حدود الدقيقة 47، فيما كان وليد الكرتي، قريبا من إضافة هدف آخر في حدود الدقيقة 61 بعد أن أتيحت له فرصة سانحة لهز شباك حمزة معتمد.

وحاول رفاق آدم النفاتي، إحراز هدفهم الثالث في المواجهة والعودة في النتيجة، غير أن تحركاتهم الهجومية خلال مجمل فترات الجولة الثانية، بقيت دون خطورة على مرمى زهير العروبي، عكس ما كانت عليه خلال الجولة الأولى، قبل أن يضيف إسماعيل الحداد، الهدف الرابع للوداد في الدقيقة 85، وبعده الخامس عن طريق المدافع العطوشي، من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليتمكن بذلك الفريق البيضاوي من تحقيق فوزه العاشر في بطولة هذا الموسم.

ومكن هذا الفوز أبناء المدرب فوزي البنزرتي، من بلوغ النقطة 36 في الصف الرابع مع مباراة ناقصة، مناصفة مع كل من الرجاء، الفتح وأولمبيك آسفي، مع مباراتين ناقصتين للرجاء، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك خريبكة في النقطة 29 في المركز العاشر.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com