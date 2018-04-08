مغاربة يتصدرون أول مرحلة من ماراطون الرمال

هسبريس من تينغير

فاز العداء المغربي محمد المرابطي، من فريق "تي جي سي سي"، اليوم الأحد، بالمرحلة الأولى للدورة الـ33 لماراطون الرمال 2018، المنظمة بمنطقة الرشيدية من 6 إلى 16 أبريل الجاري.

المرابطي، البالغ من العمر 25 سنة، اجتاز 30,3 كيلومترا في ظرف ساعتين و11 دقيقة و30 ثانية، متقدّما بـ 12 ثانية على شقيقه الأكبر وزميله في الفريق، رشيد المرابطي، بطل الدورات الخمس السابقة، وأحد المرشحين للفوز بهذه المسابقة. فيما حلّ المغربي عبد القادر مواعزيز من الفريق نفسه، والفائز بماراطون لندن سنتي 1999 و2001، وماراطون نيويورك سنة 2000، ثالثا بتوقيت ساعتين و13 دقيقة.

وفي فئة السيدات، فازت الروسية نتاليا سيديخ بالمرحلة الأولى للدورة، حيث قطعت مسافة 30.3 كيلومترا في ظرف ساعتين و38 دقيقة و47 ثانية.

وتمكنت نتاليا سيديخ، التي احتلت المركز الثالث سنة 2015 وأحرزت لقب الماراطون سنة 2016، من التقدم على الأمريكية ماكدالينا بولي، التي قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعتان و43 دقيقة و9 ثوان. فيما عاد المركز الثالث إلى الدنماركية بشرى إريكسن بتوقيت ساعتين و47 دقيقة و5 ثوان.

تجدر الإشارة إلى أن ماراطون الرمال، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يتيح لآلاف المتسابقين وملايين المشاهدين عبر العالم فرصة اكتشاف جمال وغنى جنوب المغرب، سواء من داخل الخيام، أو في أعالي الجبال، أو في قلب الكثبان الرملية، أو من أمام شاشات التلفاز. ومنذ إطلاقه سنة 1986 شارك حوالي 2000 شخص في تحدي قطع 250 كيلومترا على الأقدام في الصحراء.