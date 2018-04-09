اليابان تستبدل مدربها قبل شهرين من المونديال

هسبريس - أ.ف.ب

أقال الاتحاد الياباني لكرة القدم مدرب منتخبه البوسني وحيد خليلودزيتش وعين المحلي أكيرا نيشيو بدلا منه، في خطوة تأتي قبل شهرين من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتولى خليلودزيتش تدريب منتخب "السامواري" في مارس عام 2015، ونجح في قيادته الى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو الى 15 يوليوز المقبلين.

إلا أن النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الآونة الأخيرة خلال المباريات الودية والاسلوب التدريبي للمدرب لقيا انتقادات حادة محليا.

أما نيشينو (63 عاما)، فشغل حتى الآن منصب المدير الفني في الاتحاد الياباني. وقال رئيس الأخير كوزو تاشيما للصحافيين اليوم الاثنين "ارتأينا أن المدرب الجديد يجب أن يكون معينا من الداخل، نظرا الى انه يتبقى لنا شهران فقط على كأس العالم".

وكان نيشينو، اللاعب السابق، مهندس أكبر انتصار للكرة اليابانية عندما قاد المنتخب للتغلب على البرازيل 1-صفر في أولمبياد أتلانتا 1996، علما أن السلساو كان يضم في صفوفه حينها النجمين رونالدو وروبرتو كارلوس.

ويؤخد على المدرب البوسني عدم تحليه بالدبلوماسية في مجتمع ياباني مهذب، ما خلق أجواء توتر بينه وبين اللاعبين. وأشارت صحيفة "هونشي" الرياضية الى ان "الشعور بالتضامن مفقود" بين اللاعبين ومدربهم.

وشدد خليلودزيتش الذي أصيب خلال الحرب في البوسنة عام 1992 على أنه ليس "مستبدا"، مقرا بأن مقاربته الصريحة للامور قد "تجرح" بعض الاشخاص في اليابان. يذكر أن خليلودزيتش نجح في قيادة الجزائر الى الدور الثاني في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يخسر المنتخب بصعوبة ضد ألمانيا بعد التمديد.

وتلعب اليابان في نهائيات كأس العالم بروسيا في المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات كولومبيا و بولندا والسنغال.