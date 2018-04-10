الفتح يتمسك بالمدرب الركراكي إلى غاية 2020

هسبورت - محمد فنكار*

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن وليد الركراكي، مدرب الفتح الرباطي، لن يغادر الفريق في الفترة الحالية، وذلك بحكم امتداد عقده إلى غاية سنة 2020.

وكشفت مصادر الجريدة أن الركراكي باق مع الفريق الرباطي وفق عقدة أهداف محددة، منها تكوين فريق شاب وطموح ينافس على الألقاب خلال السنوات القادمة، كما أنه يفكر في إدراج أكبر عدد من لاعبي أكاديمية النادي في الفريق الأول، لتأكيد العمل الذي تقوم به، مبرزة أن إدارة الفريق تحبذ هذه الفكرة مستقبلا.

وأكدت أيضا أن إدارة "FUS" تضع ثقتها في الركراكي من أجل احتلال هذه السنة مركزا يسمح للفريق بالمشاركة في البطولات الإفريقية باللاعبين الشباب، وفق السياسة الجديدة التي ينهجها الفريق، وأعطت أكلها في آخر مباراة في الدوري الاحترافي، بعد العودة بانتصار ثمين من قلب الدار البيضاء على حساب الرجاء البيضاوي بهدفين لهدف واحد، بتركيبة بشرية شابة.

وتلقى الركراكي الضوء الأخضر من قبل رئيس فرع كرة القدم، حمزة الحجوي، من أجل العمل على إعادة تكوين الفريق، حيث انطلقت هذه السياسة مباشرة بعد التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي بعد منافسة مع الوداد الرياضي، قبل أن يتم تسريح أبرز النجوم إلى دوريات أوربية وخليجية نهاية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن الفتح الرباطي نافس الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى غاية دور نصف النهائي، بعدما غادر البطولة على يد مازيمبي الكونغولي، واحتل السنة الفارطة المركز السابع في الدوري الاحترافي، دون أن يتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى إحدى البطولات القارية.

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