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كُتّاب وآراء
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الرجاء يطرح 40 ألف تذكرة لديربي الدار البيضاء
الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:09
يطرح فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بداية من منتصف الأسبوع الجاري، 40 ألف تذكرة لمباراة "الديربي" المرتقبة يوم السبت المقبل أمام غريمه الوداد؛ وذلك على أرضية مركب محمد الخامس، برسم الجولة 25 من البطولة.
وسيخصص "الفريق الأخضر" ما يقارب 29 ألف تذكرة للمدرجات المكشوفة، و10 آلاف للمدرجات المغطاة، إضافة إلى 500 تذكرة خاصة بالمنصة الشرفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عبد الخالق كرمون الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:20
البطولة المغربية بصفة عامة تحتاج إلى إعادة التقييم من طرف الجامعة
2 - سبورتينغ ليشبونة الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:27
ديربي دون نكهة الفريقان معا بعيدين عن الصدارة بحفنة نقاط الوداد يحتاج للفانوس السحري للاقتراب من الصدارة والرجاء يحتاج لميسي في الهجوم لااقتراب للمتصدر على العموم نتيجة المباراة 0/0
4 - كريم الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:32
أرجو من أنصار الفريقين أن يكونوا في مستوى الحدث .كفانا شغبا وفوضى واضطرابات ،فالجميع يضع يده على قلبه.
5 - Yoz الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:33
بعيدا عن الدعابة.... احسن جمهور في افريقيا و من احسن لجماهير في العالم جمهور للوداد
6 - Abdellatif الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:34
السؤال اللذي يطرح نفسه بقوة: جهة ما تدعم بقوة على الصعيد المالي ، و لا ندري ! اليس الفقراء في البلد أولى بهذا المال و هذا السخاء أم انكم تسطرون السياسات المالية وفق مقاييس وأولويات لا نحيط بها علما
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