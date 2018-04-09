الرجاء يطرح 40 ألف تذكرة لديربي الدار البيضاء

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

يطرح فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بداية من منتصف الأسبوع الجاري، 40 ألف تذكرة لمباراة "الديربي" المرتقبة يوم السبت المقبل أمام غريمه الوداد؛ وذلك على أرضية مركب محمد الخامس، برسم الجولة 25 من البطولة.

وسيخصص "الفريق الأخضر" ما يقارب 29 ألف تذكرة للمدرجات المكشوفة، و10 آلاف للمدرجات المغطاة، إضافة إلى 500 تذكرة خاصة بالمنصة الشرفية.