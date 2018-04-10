ثلاثة فرق تتنافس على الصعود إلى "البطولة"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

خلفت نتائج الجولة 26 من منافسات بطولة القسم الثاني لكرة القدم، التي أجريت الأحد، بعض التغييرات والمستجدات على مستوى ترتيب فرق كوكبة المقدمة التي تصارع وتتنافس على حسم بطاقتي الصعود إلى بطولة قسم "الكبار"، خصوصا بعد تمكن فريق رجاء بني ملال من الفوز على مضيفه مولودية وجدة بهدفين لواحد واكتفاء المتصدر يوسفية برشيد بالتعادل أمام "الماص".

ومكن الفوز الهام الذي عاد به فريق رجاء بني ملال من الملعب الشرفي لوجدة على حساب مولودية وجدة المحتل قبل هذه الجولة للمركز الثاني، من الصعود إلى الصف الثاني برصيد 49 نقطة على بعد نقطتين عن المتصدر يوسفية برشيد، في الوقت الذي بقي مولودية وجدة في الصف الثالث برصيد 48 نقطة.

وأشعلت النتائج التي خلفتها الجولة 26، المنافسة بين الفرق الثلاثة المذكورة لحسم بطاقتي الصعود إلى قسم الكبار، إذ تنتظر فريقي رجاء بني ملال ويوسفية برشيد مواجهة أخرى مباشرة بعد أسبوعين على أرضية الملعب البلدي لبني ملال، برسم الجولة 28 ستحدد بنسبة كبيرة ملامح الصعود في بطولة القسم الثاني على بعد دورتين من الحسم.

وتنتظر المتصدر يوسفية برشيد مباريات قوية مع فرق أسفل الترتيب خلال الجولات الأخيرة، إذ سيواجه شباب قصبة تادلة الجريح في الصف 15 في مباراة الجولة 27، والرشاد البرنوصي الذي يلعب لتفادي النزول في الجولة 29، على أن يختم مباريات الموسم بمواجهة وداد تمارة المحتل للمركز قبل الأخير في الجولة 30.

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