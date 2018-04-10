24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم
- قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء
- عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة
- دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب
- أسرار الشاي الصحراوي
عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة (5.00)
بنشمسي: لست معارضا للنظام .. ووضعية الصحافة بالمغرب مقلقة (5.00)
- الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي - (86)
- المسلسلات التركية المدبلجة تهيمن على نسب المشاهدة في المغرب - (77)
- الزفزافي: هذه حقيقة اليخت والفيلات .. ولا أتوفر على ثمن خبزة - (57)
- الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف" - (50)
- وزارة الصحة تطمح إلى تمكين 90% المغاربة من "التغطية الشاملة" - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثلاثة فرق تتنافس على الصعود إلى "البطولة"
خلفت نتائج الجولة 26 من منافسات بطولة القسم الثاني لكرة القدم، التي أجريت الأحد، بعض التغييرات والمستجدات على مستوى ترتيب فرق كوكبة المقدمة التي تصارع وتتنافس على حسم بطاقتي الصعود إلى بطولة قسم "الكبار"، خصوصا بعد تمكن فريق رجاء بني ملال من الفوز على مضيفه مولودية وجدة بهدفين لواحد واكتفاء المتصدر يوسفية برشيد بالتعادل أمام "الماص".
ومكن الفوز الهام الذي عاد به فريق رجاء بني ملال من الملعب الشرفي لوجدة على حساب مولودية وجدة المحتل قبل هذه الجولة للمركز الثاني، من الصعود إلى الصف الثاني برصيد 49 نقطة على بعد نقطتين عن المتصدر يوسفية برشيد، في الوقت الذي بقي مولودية وجدة في الصف الثالث برصيد 48 نقطة.
وأشعلت النتائج التي خلفتها الجولة 26، المنافسة بين الفرق الثلاثة المذكورة لحسم بطاقتي الصعود إلى قسم الكبار، إذ تنتظر فريقي رجاء بني ملال ويوسفية برشيد مواجهة أخرى مباشرة بعد أسبوعين على أرضية الملعب البلدي لبني ملال، برسم الجولة 28 ستحدد بنسبة كبيرة ملامح الصعود في بطولة القسم الثاني على بعد دورتين من الحسم.
وتنتظر المتصدر يوسفية برشيد مباريات قوية مع فرق أسفل الترتيب خلال الجولات الأخيرة، إذ سيواجه شباب قصبة تادلة الجريح في الصف 15 في مباراة الجولة 27، والرشاد البرنوصي الذي يلعب لتفادي النزول في الجولة 29، على أن يختم مباريات الموسم بمواجهة وداد تمارة المحتل للمركز قبل الأخير في الجولة 30.