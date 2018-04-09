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الرئيسية | رياضة | المدرب سيميوني يؤكد استمراره مع أتلتيكو مدريد

المدرب سيميوني يؤكد استمراره مع أتلتيكو مدريد

المدرب سيميوني يؤكد استمراره مع أتلتيكو مدريد
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 أبريل 2018 - 23:35

وضع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حدا للتكهنات المثارة حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد الإسباني وأكد أنه باق مع ناديه في الموسم المقبل.

وثارت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول رحيل سميوني عن نادي العاصمة الإسبانية هذا الصيف وذلك بعد الإخفاق الذي عصف بأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي.

ولكن بعد تعادل فريقه 1-1 أمام ريال مدريد يوم الأحد في الدوري الإسباني، أكد سيميوني أنه سيبقى مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "مستقبلي؟، سوف أبقى مع أتلتيكو، هذا نادي كبير ونحن ننمو".

وأضاف: "أنا فخور بالمستوى الذي وصل إليه النادي في العقد الأخير وبالطريقة التي نافسنا بها ناديين كبيرين مثل ريال مدريد وبرشلونة وبالطريقة التي نحافظ بها على هذا المستوى التنافسي".

وفاز المدرب الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي خلال السنوات السبع التي قضاها مع الفريق، والتي وصل خلالها إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين.

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