المرابطي يحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال

هسبريس من الرباط

أكد العداء المغربي رشيد المرابطي عزمه على التتويج بطلا لماراطون الرمال الذي تجرى دورته الـ33 في الفترة ما بين 6 و16 أبريل الجاري بجنوب المغرب، بعد فوزه اليوم الاثنين بالمرحلة الثانية بين غرب أكنون نأومريوت وريش امبيريكة، ناحية الرشيدية، على مسافة 39 كلم.

واستقطب "طفل الرمال"، وصاحب خمسة ألقاب، 2011 و2014 و2015 و2016 و2017، والذي سيطر على كامل مجريات المرحلة الثانية، الاهتمام مرة جديدة في هذا الصنف من المواعيد الرياضية، ليحرز المرحلة بتوقيت 3 ساعات و04 دقائق وثانية واحدة، متقدما بفارق 10 دقائق على شقيقه الأصغر وزميله محمد الذي قطع المسافة في 3 ساعات و14 دقيقة و36 ثانية.

وحلّ المتسابق عبد القادر مواعزيز، الفائز بماراطون لندن سنتي 1999 و2001، وماراطون نيويورك سنة 2000، في المركز الثالث، بعد أن قطع المسافة في 3 ساعات و15 دقيقة و06 ثوان.

تجدر الإشارة إلى أن ماراطون الرمال، السباق الأول في الصحراء في العالم، والمرحلة الرابعة من اللحاق العالمي، بات موعدا قارا في هذا النوع الرياضي، ليس فقط لكونه مسابقة رياضية، بل باعتباره حدثا يروم الحث على الحفاظ على البيئة أيضا. كما تتيح هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، لآلاف المتسابقين وملايين المشاهدين عبر العالم، فرصة اكتشاف جمال وغنى جنوب المغرب.